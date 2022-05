Mann in Essen von Blitz getroffen

Über Deutschland ziehen teils heftige Unwetter. In Essen wurde ein Mann vom Blitz getroffen und lebensgefährlich verletzt.

Gewitter, Starkregen, Hagel und Blitze: Am Montag kracht es wieder über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor heftigen Unwettern und Gewittern. In Essen (Nordrhein-Westfalen) ist am Montagnachmittag ein 56-jähriger Mann von einem Blitz auf der Straße getroffen worden. Er ist lebensgefährlich verletzt worden und musste noch am Unglücksort vom Rettungsdienst wiederbelebt werden. Das teilte die zuständige Feuerwehr am Montagabend mit. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe sich der Blitzeinschlag auf der Nahestraße in Essen-Kettwig ereignet. Von den Blitzen sei vor allem der Süden der Stadt betroffen gewesen.

Video: AFP

Essen: Mann vom Blitz getroffen - schwerverletzt in Spezialklinik geflogen

Der schwerverletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Laut Feuerwehr habe es am Montagnachmittag Gewitterzellen über der Region gegeben, das habe zu vielen Blitzen geführt. Dazu kam Starkregen, der zahlreiche Keller volllaufen ließ. Die Feuerwehr musste bisher schon etwa dreißig mal ausrücken. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Kupferdreh, Byfang, Dilldorf, Heisingen, Werden, Burgaltendorf und Kettwig im Einsatz.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch