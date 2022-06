Massenschlägerei in Essen mit Hunderten Beteiligten

In Essen eskalierte offenbar ein Streit, woraufhin sich eine Massenschlägerei entwickelte. Es gab Hunderte beteiligte und einen Schwerverletzten. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

In Essen ist es am Samstagabend zu einer Massenschlägerei gekommen. Gegen 19.30 Uhr eskalierte im Essener Stadtteil Altendorf offenbar ein Streit, in der Folge prügelten sich Hunderte Menschen zwischen der Altendorfer Straße, der Helenenstraße und der Siemensstraße. Ein 30 Jahre alter Mann wurde dabei von einer Stichwaffe schwer verletzt. Er wurde mit Verwundungen am Hals ins Krankenhaus gebracht.

Es sollen außerdem mindestens zwei weitere Personen verletzt worden sein. Das teilte die Polizei mit. Einer davon soll wegen eines Raubdeliktes polizeilich gesucht worden sein. Daher wurde er nach einer medizinischen Betreuung festgenommen.

Eskalierte ein Clan-Streit in Essen?

Bei der Massenschlägerei, die vor einem Café ihren Anfang nahm, wurden neben Messern auch Geschirr, Möbel und Stöcke genutzt. Laut der Polizei gibt es erste Hinweise, dass ein Streit zwischen zwei Großfamilien eskalierte. Die Bild schreibt von zwei arabischen Clanfamilien, die aufeinander losgingen. Der Schwerverletzte soll demnach türkisch-syrischer Abstammung sein.

Video: dpa Exklusiv

Am Samstagabend hatten mehrere Notrufe die Feuerwehr und die Polizei in Essen erreicht. Es wurde daraufhin die Landesalarm-Hundertschaft mobilisiert. Aus Essen und umliegenden Städten machten sich 40 Streifenwagen auf den Weg. Der genaue Auslöser der Schlägerei ist laut der Polizei noch unklar. Sie bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0201-8290 zu melden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch