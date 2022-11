Lastwagen kracht in Autos und Linienbus – fünf Verletzte in Essen

Ein 40 Tonnen schwerer Lkw kracht in mehrere Autos und einen Linienbus. Den Rettungskräften offenbart sich "ein Bild der Verwüstung". Drei Menschen werden schwer verletzt.

In Essen ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lastwagenfahrer verlor die Kontrolle über seinen Lkw und krachte auf der Bochumer Landstraße in mehrere Autos und einen Liniebus. Der 40-Tonner kippte auf die Seite und begrub ein Auto halb unter sich. Laut einem Feuerwehrsprecher gab es bei dem Unfall in Essen-Steele fünf Verletzte. Einschränkungen können auf der Straße noch am Dienstagmorgen zu spüren sein.

Essen: Lkw kracht in Autos und Linienbus – 5 Verletzte

Eine Person steckte nach dem Unfall in einem Auto fest. Die Feuerwehr konnte sie retten, genau wie den Lkw-Fahrer. Er konnte durch die Windschutzscheibe befreit werden. Unter den fünf Verletzten sollen sich drei Schwerverletzte befinden, die zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden. Unter ihnen soll sich der Lkw-Fahrer befinden. Im Linienbus befanden sich der Busfahrer und ein Fahrgast. Beide wurden leicht verletzt.

Der Sprecher der Feuerwehr erklärte, dass sich den Rettungskräften auf der Bochumer Landstraße "ein Bild der Verwüstung" offenbarte. Er sprach aber auch von "einem Glücksfall, dass der Lkw den Pkw nicht vollständig unter sich begraben" habe. Warum der Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war zunächst unklar. Ermittlungen der Polizei laufen bezüglich der genauen Unfallursache.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Lkw-Unfall: Bochumer Landstraße gesperrt

Bei dem schweren Aufprall riss der Dieseltank des mit Lebensmittel beladenen Lastwagens. Mehrere Hundert Liter Diesel flossen über die Straße. Die Reinigung der Straße und die Bergungsarbeiten konnten in der Nacht zum Dienstag nicht abgeschlossen werden.

Sie dauerten am Dienstagmorgen zunächst an, weswegen in Essen mit Einschränkungen zu rechnen ist. Die Bochumer Landstraße ist in Höhe der Steeler Bergstraße in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Laut der Feuerwehr könnten die Aufräumarbeiten noch bis zum Vormittag andauern.

Lesen Sie dazu auch