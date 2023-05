Warum im Hafen von Genua sieben Tonnen Pesto lagern

Basilikum-Pesto ist ein Klassiker. Woher? Klar, aus Italien. Als 768 Pesto-Fässer "Italian Basil" aus den USA in Genua ankamen, wurden sie daher beschlagnahmt.

Manchmal muss es schnell gehen in der Küche. Hungrige Mägen warten ungeduldig, es soll aber doch auch bitte schmecken. Pasta mit Pesto ist eines jener Gerichte, das Kindern und Erwachsenen in diesen Momenten vorgesetzt wird. Die Pesto-Soße stammt ursprünglich aus Ligurien, wo günstige Bedingungen für den Anbau von Basilikum herrschen. Man stampft die frischen Blätter, fügt Olivenöl, Pinienkerne, Salz und wahlweise Knoblauch und Parmesan-Käse hinzu und fertig ist das Pesto alla Genovese, das Pesto aus Genua. Pesto kommt vom Verb "pestare" und bedeutet soviel wie "gestampft".

Wird amerikanisches Pesto in Europa als original italienisch verkauft?

Die Sache mit der beliebtesten Soße der Welt wirkt simpel. Manchmal aber ist es kompliziert. Ende Januar landeten sieben Tonnen Pesto im Hafen von Genua, genauer gesagt 7184 Kilogramm Pesto-Soße. Herkunft: USA. Die Beamten des italienischen Gesundheitsministeriums beschlagnahmten die Ware, die als "100% imported Italian basil" deklariert worden war. Eine in den USA hergestellte Basilikumsoße, die dann auf dem europäischen Markt als Original verhökert werden sollte? So lautete die Befürchtung.

Eigentümer der 768 Pesto-Fässer ist die 1960 gegründete Firma Giovanni Rana aus Verona. Rana, früher ein kleiner Familienbetrieb, heute ein Lebensmittel-Gigant mit knapp einer Milliarde Euro Umsatz, ist ein Spezialist für frische Pasta, verkauft aber auch Soßen wie Pesto. Die Firma hat für den US-Markt seit 2012 ein Standbein in Bartlett, Illinois, bei Chicago. Von dort hatte die Pesto-Lieferung ihren Ausgang genommen. Warum aber kam die eigentlich typisch ligurische Ware wieder zurück an ihren Ursprung?

Das Pesto wurde in Italien angerührt und dann in Chicago verarbeitet

Nach eigenen Angaben kauft die Firma Rana jedes Jahr vom "Konsortium zum Schutz des Genueser Basilikums DOP" in Genua 2500 Tonnen eines Präparats aus mit Öl und Salz versetztem Basilikum. Die Masse wird im Sommer hergestellt, eingefroren, und kann dann das ganze Jahr über – je nach Nachfrage – weiterverarbeitet werden. In jenem Fall war das aus italienischen Zutaten hergestellte Produkt für den US-Markt bestimmt und zu diesem Zwecke weiterverarbeitet worden. Die US-Supermarkt-Kette Cosco, einer von Ranas größten Kunden, verlangte dann allerdings Pesto für seine Supermärkte in Frankreich und Spanien. Das in Genua angerührte und in Chicago verarbeitete Pesto also musste zurück nach Europa, um von dort ausnahmsweise zu den Cosco-Märkten in Spanien und Frankreich weitergeleitet zu werden. Unter der Marke Kirkland sollte es schließlich als "100% imported Italian basil DOP – genovese basil" in den Supermarktregalen verkauft werden.

Ein bisschen Italien auf dem Mittagstisch? Der Griff ins Regal zum Pesto-Glas wirkt manchmal besonders naheliegend und simpel. Der Inhalt des Glases hat da zuweilen schon einige Weltreisen hinter sich. Wie das Unternehmen Giovanni Rana am Mittwoch dieser Redaktion mitteilen ließ, liegen die Pesto-Fässer immer noch beschlagnahmt im Hafen von Genua. Die hungrigen Mägen müssen sich also noch ein wenig gedulden.

