Senior stirbt nach Roller-Unfall

Nach einem Unfall mit seinem Motorroller in Esslingen ist ein Senior gestorben. Der 90-Jährige erlag seinen Verletzungen am Montag in einer Klinik, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Sonntag auf seinem Kraftrad in einer Rechtskurve auf eine Verkehrsinsel geraten, gegen ein Verkehrszeichen gestoßen und gestürzt. Die genaue Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Ein Rettungshubschrauber hatte ihn in eine Klinik gebracht.

