Esslingen: Wegen Bakterien - Bürger sollen Trinkwasser abkochen

Im Trinkwasser, das in Esslingen genutzt wird, sind Bakterien gefunden worden. Daher geben die Stadtwerke dringende Tipps zum Konsum der Flüssigkeit.

Die Stadt Esslingen warnt in einigen Stadtteilen davor, Trinkwasser in seinem natürlichen Zustand zu konsumieren. Grund seien festgestellte Bakterien. Wie die Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG im Auftrag des Gesundheitsamtes der Stadt erklären, wird der in der Trinkwasserverordnung festgestellte mikrobiologische Grenzwert für die Bereiche Hohenkreuz, St. Bernhardt, Kennenburg und Hasenrainweg überschritten.

Am Dienstag, den 2. August, seien bei Kontrollen beim Auslauf des Hochbehälters Serach Escherichia coli (E.Coli) nachgewiesen worden. Die deutsche Trinkwasserverordnung legt allerdings fest, dass der Grenzwert hier bei Null liegt, also keine coliformen Bakterien im Trinkwasser vorkommen dürfen.

Daher wird erklärt: "Um Gefahren für Ihre Gesundheit auszuschließen ist es notwendig, das Trinkwasser vor einer Verwendung zum Trinken, Kochen oder zur Zubereitung von Speisen bzw. Getränken vorsorglich einmalig sprudelnd aufkochen zu lassen und dann über mindestens zehn Minuten abzukühlen."

Wasserverunreinigung in Esslingen: Vor dem Genuss unbedingt abkochen

Das Gesundheitsamt rät konkret dazu, Leitungswasser nur abgekocht zu trinken, es einmalig sprudelnd Aufzukochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abzukühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers wird aus praktischen Gründen empfohlen.

Auch zur "Zubereitung von Nahrung, Reinigung von Geschirr, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden" sollte ausschließlich auf abgekochtes Leitungswasser zurückgegriffen werden. Dagegen könne das Leitungswasser "für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne Einschränkungen" genutzt werden.

Seitens der Stadtwerke wird ausdrücklich vor dem Genuss des nicht abgekochten Trinkwassers gewarnt.

Bakterien im Leitungswasser: Chlor soll bei Desinfektion helfen

Um die Trinkwasserversorgung wieder auf gewöhnlichem Wege sicherzustellen, würden "in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt bereits umfangreiche Maßnahmen durchgeführt". So werde das Trinkwasser "vorübergehend zur Abtötung der Keime gechlort". Um die Desinfektionsmaßnahme zu beschleunigen, würden die Stadtwerke die betroffene Zone mit dem gechlorten Wasser gründlich spülen. Daher könne es "in den nächsten Tagen zu Chlorgeruch beim Trinkwasser kommen".

Zugleich wird davor gewarnt, dass das Wasser während der Chlorungsphase ungeeignet zum Betrieb von Aquarien sein kann, "da das Chlor naturgemäß auch die vorhandene Bakterienflora im Aquarien-Wasser beeinflusst".

Weiter heißt es, die entdeckten coliformen Bakterien sind in der Umwelt - also im Wasser, im Boden und in anderen Lebensmitteln - weit verbreitet und Teil der natürlichen Darmflora bei Mensch und Tier. Moderne Messverfahren ermöglichen es, schon geringste Vorkommen festzustellen, etwa Verunreinigungen durch Insekten.

Kontrollproben würden ausgewertet. Die Bürger werden darum gebeten, das Radio anzuschalten und auf Lautsprecherdurchsagen zu achten. Zudem sollten auch Mitbewohner und Nachbarn informiert werden.