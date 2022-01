Start, Besetzung, Handlung: Wann erscheint "Eternals" auf Disney+?

"Eternals" startet schon im Januar 2022 auf Disney+. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Besetzung, Handlung und Stream, sowie den Trailer zum Film.

Schon im Januar 2022 macht Disney+ die Bühne für das neue Superhelden-Team der Marvel Studios frei: "Eternals" läuft seit dem 3. November 2021 in den deutschen Kinos und wird bereits ab Januar 2022 auf Disney+ zur Verfügung stehen.

Wir erklären Ihnen alle Infos rund um Start, Besetzung, Handlung und Stream von "Eternals" auf Disney+. Außerdem finden Sie hier den Trailer zum Film.

Start auf Disney+: Ab wann läuft "Eternals"?

Der Streaming-Anbieter Disney+ hat den Start für "Eternals" für Mittwoch, den 12. Januar 2022, angekündigt. Für viele Fans der Marvel-Produktionen eine positive Nachricht, da der neue Superhelden-Film erst im November 2021 in die Kinos gekommen ist.

Video: ProSieben

Wer sind die Darsteller bei "Eternals"? Schauspieler in der Besetzung

In "Eternals" sind einige bekannte Gesichter der Filmbranche zu sehen. Neben den weltweit bekannten Schauspielerinnen Angelina Jolie und Salma Hayek, ist unter anderem auch Kit Harington von der Partie, der durch seine Rolle als Jon Schnee in der Erfolgsserie "Game of Thrones" bekannt wurde.

Außerdem sind folgende Schauspieler bei "Eternals" zu sehen:

Darsteller Rolle Gemma Chan Sersi Richard Madden Ikaris Kumail Nanjiani Kingo Lia McHugh Sprite Brian Tyree Henry Phastos Lauren Ridloff Makkari Barry Keoghan Druig Don Lee Gilgamesch Kit Harington Dane Whitman Salma Hayek Ajak Angelina Jolie Thena

Die Produktion von "Eternals" wurde von Kevin Feige und Nate Moore übernommen. Regie des Superhelden-Films führte Chloé Zhao. Louis D’Esposito, Victoria Alonso und Kevin de la Noy fungierten als ausführende Produzenten. Das Drehbuch zu "Eternals" wurde von Chloé Zhao, Patrick Burleigh, Ryan Firpo und Kaz Firpo geschrieben und die Geschichte stammt von Ryan und Kaz Firpo.

"Etnernals" auf Disney+: Das ist die Handlung

"Eternals" ist der neuste Film der beliebten Marvel-Produktionen. Das ist die Handlung: Seit Beginn der Menschheit kümmert sich ein Bündnis aus Helden und Heldinnen namens Eternals um die Erde. Doch auf einmal tauchen die bedrohlichen Kreaturen mit dem Namen Deviants wieder auf, die eigentlich schon seit langer Zeit als ausgestorben galten. Daraufhin bleibt den Superhelden nichts anderes übrig, als ihre Kräfte zusammenzubringen, um die Menschheit zu beschützen. Ob ihnen der Kampf gegen die Deviants gelingt?

Wo läuft "Eternals"? Der Marvel-Film im Stream

"Eternals" wird ab dem 12. Januar 2022 bei der Streaming-Plattform Disney+ zur Verfügung stehen. Wer "Eternals" auf Disney+ sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo der Streaming-Plattform. Ein Monatsabo bei Disney+ ist für 8,99 Euro pro Monat, oder für 89,99 Euro im Jahr zu haben.

Trailer von "Eternals" auf Disney+

Hier zeigen wir Ihnen den deutschen Trailer der Marvel-Produktion "Eternals":