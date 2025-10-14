Mild, aber trüb: Hessen erwartet graue Herbsttage

In Hessen setzt sich mildes, aber oft trübes Herbstwetter fort. Besonders in den Nächten und am frühen Morgen kann sich gebietsweise dichter Nebel bilden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigt.

Wolken, Regen und manchmal ein Sonnenstrahl

Der Dienstag beginnt meist stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, ab dem Mittag fällt örtlich etwas Regen oder Sprühregen. Im Süden zeigt sich nach Nebelauflösung auch mal die Sonne. Die Temperaturen erreichen 13 bis 17 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. In der Nacht zum Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 7 Grad.

Am Mittwoch überwiegen erneut Wolken, teils ist es hochnebelartig bedeckt. Vereinzelt fällt Sprühregen, zwischendurch kann es aber auch größere Auflockerungen geben. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad, im höheren Bergland auf rund 10 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist wieder Nebel möglich, die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad.

Temperaturen mild und relativ stabil

In der zweiten Wochenhälfte bleibt der Himmel bedeckt. Die Höchstwerte liegen am Donnerstag zwischen 12 und 15 Grad, in Hochlagen um 10 Grad. Am Freitag erreichen die Temperaturen 12 bis 15 Grad. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen zwei und sieben Grad.