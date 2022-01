"Euphoria", Staffel 2: Start auf Sky, Besetzung, Handlung - alle Infos zur Serie

"Euphoria" ist bei Sky zu sehen. Wann genau ist der Start? Hier finden Sie alle Infos rund um die Serie - inklusive Besetzung, Handlung und Trailer.

Die Drama-Serie "Euphoria" wurde von Sam Levinson entwickelt und läuft aktuell mit Staffel 2 bei Sky. Die Handlung spielt in East Highland und dreht sich um das Leben der jungen Rue, gespielt von Zendaya. Sie hat für ihre Rolle in der ersten Staffel einen Emmy gewonnen. Hier in diesem Artikel finden Sie einen Überblick zu den Folgen und der Besetzung. Außerdem gibt es den Original-Trailer für Staffel 2 zu sehen.

"Euphoria" bei Sky: Wann geht Staffel 2 an den Start?

"Euphoria" wird 2022 in der Nacht vom 9. auf den 10. Januar bei Sky veröffentlicht. Die Folgen werden auf Sky Q und Sky Ticket zur Verfügung gestellt. Jede Woche erscheint eine neue Folge. In den USA wird "Euphoria" zum gleichen Datum veröffenlicht. Ab Januar werden die Folgen nur in der Originalfassung zu sehen sein. Die deutsche Fassung soll laut Sky ab Anfang April auf Sky Atlantic ausgestrahlt werden.

Das ist die Handlung von "Euphoria"

Im Mittelpunkt der Handlung steht die 17-jährige Rue Bennett (gespielt von Zendaya), die nach ihrer Drogenabhängigkeit versucht, ihr Leben wieder zu meistern. Nach ihrem Entzug lernt sie die neue Schülerin Jules Vaughn (gespielt von Hunter Schafer) kennen und die beiden Freunden sich an, werden jedoch gemeinsam in ernsthafte Probleme verwickelt. Das Coming-of-Age-Drama ist zwar schwere Kost, die Zuschauer sind sich aber einig: Die Serie ist sehenswert. Auf IMDb.de hat "Euphoria" von mehr als 80.000 Nutzern eine Bewertung von 8,4 erhalten.

Video: wetter.com

Die Folgen von "Euphoria", Staffel 2, im Überblick

Staffel 2 von "Euphoria" umfasst insgesamt acht Folgen. Die Titel von Staffel 2 sind noch nicht bekannt. Sobald es weitere Infos gibt, werden Sie an dieser Stelle informiert. Die bestbewertetste Folge der ersten Staffel ist Episode 4 mit dem Titel "Shook Ones Pt II", die von den IMDb-Nutzern 9,2 Sterne erhalten hat.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Euphoria"

Zendaya hat für ihre Rolle in "Euphoria" bei der 72. Emmy-Verleihung im Jahr 2020 einen Emmy in der Kategorie "Beste Hauptrolle in einer Drama-Serie" gewonnen. Neben ihr ist Hunter Schafer am häufigsten in der Serie zu sehen. Hier finden Sie eine Auswahl des Casts im Überblick:

Schauspieler Rolle Zendaya Rue Bennett Hunter Schafer Jules Vaughn Sydney Sweeney Cassie Howard Jacob Elordi Nate Jacobs Maude Apatow Lexi Howard Alexa Demie Maddy Perez Barbie Ferreira Kat Hernandez Angus Cloud Fezco Eric Dane Cal Jacobs Nika King Leslie Bennett Storm Reid Gia Bennett Algee Smith Chris McKay John Ales David Javon 'Wanna' Walton Ashtray Alanna Ubach Suze Austin Abrams Ethan Keean Johnson Daniel Sophia Rose Wilson BB Colman Domingo Ali Paula Marshall Marsha Lukas Gage Tyler Mercedes Colon Kat's Mom Tyler Timmons Troy Marsha Gambles Miss Marsha

Trailer zu "Euphoria", Staffel 2

Hier finden sie den Trailer zur zweiten Staffel auf Englisch. Einen deutschen Trailer gibt es noch nicht.

Staffel 2 von "Euphoria" - Producer und Drehbuch

Drehbuch: Sam Levinson

Executive Producer: Sam Levinson , Ravi Nandan, Kevin Turen , Will Greenfield, Drake, Adel "Future" Nur , Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein , Ron Leshem , Daphna Levin

, Ravi Nandan, , Will Greenfield, Drake, , Zendaya, Hadas , , Produzent: Kenneth Yu

Kenneth Yu Co-Producer : Ashley Levinson , Harrison Kreiss , und Julio Perez

"Euphoria" basiert auf der gleichnamigen israelischen Serie, die von Ron Leshem und Daphna Levin kreiert wurde.

(AZ)