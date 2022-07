120 Millionen Euro: Am Freitag geht es im Eurojackpot um Rekordsumme

Am Dienstag waren 117 Millionen Euro im Eurojackpot – geknackt wurde dieser nicht. Daher geht es am Freitag um die Rekordsumme von 120 Millionen Euro.

120 Millionen Euro. So wie viel Geld war noch nie im Europjackpot. Auch am Dienstag konnte niemand den Gewinn von 117 Millionen Euro einstreichen, weswegen es nun bei der nächsten Ziehung um die Rekordsumme geht. Mit dieser ist die Obergrenze erreicht, die im März neu eingeführt wurde. Jeder Euro, der nun noch eingenommen wird, landet in der Gewinnklasse 2.

Eurojackpot: Rekordsumme von 120 Millionen Euro

"Wir freuen uns, dass wir bereits in der vierten Jackpot-Phase nach der Produktänderung zum zehnten Geburtstag im März unseren Kunden jetzt den neuen maximalen Jackpot von 120 Millionen Euro anbieten können", sagte Westlotto-Sprecher Bodo Kemper. Zum zehnjährigen Bestehen hatte die europäische Lotterie die Änderung ins Leben gerufen. Der Maximalwert der Gewinnsumme wurde von 90 Millionen Euro auf 120 Millionen Euro erhöht. Die Änderung ebnete also den Weg für die historische Ziehung am Freitag.

Spielerinnen und Spieler aus 18 Ländern werden auf den ganz großen Wurf hoffen. Wenn es einen Einzelsieger aus Deutschland geben sollte, dann würde der bisherige Gewinnrekord von 110 Millionen Euro geknackt werden. Zuletzt räumte im Mai 2021 ein deutscher Spieler oder eine deutsche Spielerin den Hauptgewinn ab. Im Januar 2021 durfte sich eine Spielerin oder ein Spieler aus Ostwestfalen über 90 Millionen Euro freuen. Für alle Spielerinnen und Spieler gilt beim Eurojackpot jedoch: Die Wahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Video: dpa

120 Millionen beim Eurojackpot am Freitag zu gewinnen

Am Dienstagabend gingen die Lottospielerinnen und Lottospieler in Europas leer aus – zumindest was den Hauptgewinn angeht. Vier Einzelgewinner oder Tippgemeinschaften holten bei der Ziehung in Helsinki die maximalen Beträge der Gewinnklasse 2. Die 892.000 Euro gingen laut Kemper nach Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg.

Am Freitagabend findet dann die Rekord-Ziehung statt. In der finnischen Hauptstadt Helsinki beginnt diese unter polizeilicher und notarieller Aufsicht um 19.00 Uhr.

Bei uns finden Sie immer die Eurojackpot-Zahlen der aktuellen Ziehung.

Lesen Sie dazu auch