Lottospielerin aus Baden-Württemberg mit Millionengewinn

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag hat eine Frau aus dem Kreis Esslingen mehr als eine Million Euro gewonnen. Wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte, darf sich die Gewinnerin über einen Betrag in Höhe von 1.018.444,20 Euro freuen. Sie hatte mit einem Einsatz von 4,20 Euro an der Gewinnziehung teilgenommen.

Die Chancen in dieser zweithöchsten Gewinnklasse abzuräumen, lägen bei etwa 1 zu 7 Millionen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Eurojackpot-Lotterie tippen Spielerinnen und Spieler fünf Zahlen zwischen 1 und 50 sowie zwei sogenannte Eurozahlen zwischen 1 und 12.

Die Gewinnzahlen 1, 7, 14, 47, 50 sowie die Eurozahl 7 führten den Angaben nach zum Millionengewinn. Die zweite Eurozahl 3 habe die Lottospielerin nicht getippt und den Jackpot in Höhe von 84 Millionen Euro verpasst.

Am kommenden Freitag beträgt der Jackpot somit rund 94 Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn liegt laut Angaben des Glücksspielanbieters bei etwa 1 zu 140 Millionen.