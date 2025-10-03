Was machen mit 120 Millionen Euro?

Wahrscheinlich muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner erstmal Gedanken machen. Wenn das Geld erstmal auf dem Konto ist, wird es ausgegeben. Manchmal auch schon vorher. Da schadet es nichts, zu grübeln. Die Summe bietet Anlass, lange zu grübeln. Mit 120 Millionen Euro lässt sich allerhand anstellen. Sinnvolles und Sinnloses. Wer von sich behauptet, das beurteilen zu können, darf als ungeeignet dafür gelten.

Vor beinahe zwei Wochen hat ein Eurojackpot-Tippschein eine enorme Wertsteigerung erfahren. Für 19 Euro abgegeben, war er plötzlich 120 Millionen wert. Der Gewinn geht nach Berlin, noch aber wurde er nicht angefordert. Eine mögliche Investition wäre der Kauf des formidablen Fußballers Harry Kane. Der kostet rund 100 Millionen Euro, mit den restlichen 20 Millionen ließe er sich noch ein Jahr bezahlen. Er könnte sich etwa um einen adäquat gestutzten Rasen im Garten kümmern. Leistet man sich Kane nur für ein halbes Jahr, könnte man auf dem englischen Rasen zur Gartenparty laden und dort Rihanna auftreten lassen. Kostenpunkt: etwa sechs Millionen Euro.

Schlummert der Eurojackpot-Schein in der Übergangsjacke?

Zuerst aber muss sich der oder die Neureiche zu erkennen geben. Möglicherweise schlummert der Gewinnschein noch in einer Shorts oder einer Übergangsjacke. Vielleicht wird der Schein erst kommendes Frühjahr entdeckt. Das wäre auch kein Problem. Es bleiben drei Jahre Zeit, seinen Gewinnanspruch geltend zu machen. Sich so viel Zeit zum Grübeln zu nehmen, könnte ineffektiv sein, wenn das Geld in Steine angelegt werden soll. Inflation und steigende Immobilienpreise lassen vermuten, dass 120 Millionen in drei Jahren gerade mal für die Garage von Harry Kane reichen.