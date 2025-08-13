Eurojackpot-Zahlen gestern am 12.8.25: Das sind die Gewinnzahlen

Beim Eurojackpot ging es gestern am 12.8.25 um eine Gewinnsumme von 10 Millionen Euro. Zuletzt war der Jackpot noch höher, doch es gelang einem Spieler alle Zahlen der ersten Klasse richtig zu tippen und damit den Hauptgewinn abzuräumen. Eine Summe von etwa 36,6 Millionen Euro wanderte am 8. August nach Schweden. Auch in Deutschland wurden zwei Spieler zu Millionären. In der zweiten Gewinnklasse lagen ein Spieler aus Bayern und einer aus Sachsen-Anhalt richtig und erhielten jeweils knapp über eine Million Euro.

Doch so einen Gewinn beim Eurolotto zu erzielen, ist äußerst schwierig. Für den Hauptgewinn müssen nämlich nicht nur die fünf regulären Gewinnzahlen, sondern auch die beiden Eurozahlen richtig getippt werden. Die Chance, den Jackpot zu knacken, liegt bei gerade einmal 1:140 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu erzielen, ist also verschwindend gering.

Die Eurojackpot-Zahlen vom 12.8.25 finden Sie direkt nach der Ziehung hier. Zudem geben wir Ihnen Informationen zu den Gewinnquoten, dem Annahmeschluss und dem Zeitpunkt der Ziehung.

Eurojackpot-Zahlen gestern, 12.8.25: Gewinnzahlen vom Dienstag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 11 - 16 - 29 - 37 - 42

Eurozahlen 2 aus 12 : 1 - 11

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von gestern

Die Gewinnquoten der aktuellen Eurojackpot-Ziehung am Dienstag geben Aufschluss darüber, wie viele Gewinner es gibt und welche Summen ausgezahlt werden. Sollte der Jackpot geknackt werden, steigt der Gesamtbetrag für die nächste Ziehung wieder an. Sobald die Quoten der Eurolotto-Ziehung vom 12. August 2025 am späten Dienstagabend veröffentlicht sind, können sie auf der offiziellen Website eingesehen werden.

Eurojackpot: Wann ist der Annahmeschluss für die Zahlen?

Der Annahmeschluss für die Eurojackpot-Ziehung legt den Zeitpunkt fest, bis zu dem Spielscheine eingereicht werden müssen, um an der jeweiligen Ziehung teilzunehmen. Die genaue Uhrzeit des Annahmeschlusses ist nicht bundesweit einheitlich geregelt, sondern kann je nach Bundesland unterschiedlich ausfallen.

Sie möchten wissen, wann der Annahmeschluss in Ihrem Bundesland ist? In dieser Übersicht finden Sie die entsprechenden Uhrzeiten:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und die Kosten

Beim Eurojackpot geben Spielerinnen und Spieler in jedem Tippfeld fünf Zahlen aus einer Auswahl von 50 sowie zwei Eurozahlen aus 12 möglichen Zahlen an. Ein Gewinn ist bereits ab drei richtig gewählten Zahlen möglich. Der Preis pro Tippfeld beträgt zwei Euro. Zusätzlich wird eine Bearbeitungsgebühr pro Spielschein erhoben.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag

Anders als beim Lotto 6 aus 49 ist beim Eurojackpot keine feste Uhrzeit für die Ziehung der Gewinnzahlen vorgesehen. Der exakte Zeitpunkt richtet sich danach, wann die teilnehmenden Länder die Spielscheindaten übermittelt haben. Üblicherweise erfolgt die Ziehung in den Abendstunden, meist zwischen 20 und 21 Uhr.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung gestern am 12.8.25?

Im Gegensatz zum Lotto 6 aus 49 wird für die Eurojackpot-Ziehung generell kein Live-Stream angeboten. Damit wurde auch die Ziehung vom 12. August 2025 nicht live übertragen.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Die Wahrscheinlichkeit, beim Eurojackpot den Hauptgewinn zu erzielen, ist äußerst gering. Insgesamt gibt es zwölf Gewinnklassen, doch selbst in der niedrigsten Kategorie liegt die Gewinnchance nur bei etwa 1 zu 49.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Eurojackpot:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich Eurojackpot spielen?

Wie der Name der Lotterie bereits vermuten lässt, ist nicht nur Deutschland Teil des Spiels. Insgesamt nehmen 18 Länder am Eurolotto teil.

Dieser Übersicht können Sie alle teilnehmenden Länder entnehmen:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Abschließend ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel birgt die Gefahr der Abhängigkeit – dies gilt auch für den Eurojackpot. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet eine Hotline für Betroffene unter der folgenden Nummer an: 0800 - 1 37 27 00. Personen, die bei sich selbst oder anderen Anzeichen von Spielsucht feststellen, können dort anonym und kostenfrei Hilfe erhalten.