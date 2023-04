Eurojackpot-Zahlen gestern am 18.4.23: Die Gewinnzahlen für 31 Millionen

Mit den Eurojackpot-Zahlen gestern am 18.4.23 ging es um bis zu 31 Millionen Euro. Die Gewinnzahlen vom Eurolotto erfahren Sie nach der Ziehung hier.

Die Eurojackpot-Zahlen von gestern sind bis zu 31 Millionen Euro wert, weil der Hauptgewinn zuletzt nie abgeräumt wurde. Bei der vergangenen Ziehung beim Eurolotto - wie die Lotterie auch genannt wird - hatten fünf Spieler alle fünf Gewinnzahlen und eine der beiden Eurozahlen richtig. Das brachte ihnen zwar jeweils fast 350.000 Euro ein, für den Jackpot fehlte aber allen die zweite Eurozahl.

Wirklich alle Zahlen korrekt anzukreuzen, ist aber auch nahezu unmöglich: Die Chance auf den Hauptgewinn liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen von gestern, dem 18.4.23? Hier finden Sie die Gewinnzahlen direkt nach der aktuellen Ziehung. Dazu gibt es weitere Infos: Wann ist der Annahmeschluss? Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Und wie sehen die Quoten aus?

Eurojackpot-Zahlen gestern, 18.4.23: Gewinnzahlen vom Dienstag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 16, 28, 31, 35, 42

: 16, 28, 31, 35, 42 Eurozahlen 2 aus 12: 2, 10

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung gestern: Quoten zu den Zahlen vom 18.4.23

Die Quoten zu den Eurojackpot-Zahlen vom 18.4.23 zeigen, wie viele Gewinne es in den einzelnen Klassen gab. Es fängt bei drei richtigen Zahlen an. Wenn niemand alle fünf Gewinnzahlen plus die beiden Eurozahlen richtig auf dem Zettel hat, steigt der Jackpot weiter. Sie finden die Quoten an dieser Stelle, sobald sie ab dem späten Dienstagabend bekannt sind.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 0 × unbesetzt 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 2 × 533.282,30 € 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 5 × 120.298,50 € 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 25 × 3.968,60 € 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 389 × 318,80 € 6 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 854 × 159,70 € 7 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 980 × 101,20 € 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 12.054 × 26,20 € 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 16.598 × 21,20 € 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 38.014 × 17,60 € 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 64.136 × 13,00 € 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 232.760 × 10,80 €

Eurojackpot: Annahmeschluss der Zahlen

Welchen Annahmeschluss Sie beim Eurojackpot am Dienstag und am Freitag beachten müssen, hängt von Ihrem Bundesland ab. In Baden-Württemberg haben Sie zum Beispiel bis 19 Uhr Zeit, Ihre Tipps abzugeben. In Brandenburg müssen Sie das schon bis 18.40 Uhr erledigt haben.

Die Tabelle zeigt, wo welcher Eurojackpot-Annahmeschluss gilt:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Wann ist die Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung?

Die Uhrzeit für die Eurojackpot-Ziehung ist nicht ganz genau festgelegt. Die Zahlen werden dann gezogen, wenn alle teilnehmenden Länder ihre Tipps gemeldet haben. Die Gewinnzahlen werden aber immer zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht.

Gewinnchance beim Eurojackpot

Mit einer Chance von 1:140 Millionen ist es leider extrem unwahrscheinlich, den Jackpot beim Eurolotto zu knacken. Wie sehen die Gewinnchancen in den anderen Klassen aus? Hier finden Sie die Werte, wie sie auch auf der Seite lotto.de angegeben sind.

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

18 Länder beim Eurolotto

Die Liste der Länder, die beim Eurojackpot mitmachen, ist im Laufe der Zeit immer länger geworden.

Mittlerweile kann in diesen 18 Ländern gespielt werden:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein Hinweis: Eurojackpot kann als Glücksspiel süchtig machen. Wer Anzeichen bei sich oder anderen feststellt, kann sich unter anderem an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Die bietet auch eine kostenlose Hotline an: 0800 - 1 37 27 00. (sge)