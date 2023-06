Eurojackpot-Zahlen gestern am 23.6.23: Diese Gewinnzahlen sind 120 Millionen wert

Die Eurojackpot-Zahlen von gestern am 23.6.23 sind wieder 120 Millionen Euro wert. Direkt nach der Ziehung finden Sie die Gewinnzahlen vom Eurolotto hier.

Mit den Eurojackpot-Zahlen von gestern wird um sehr viel Geld gespielt: Es ging am Freitag, 23.6.23, wieder um den maximalen Jackpot von 120 Millionen Euro, weil der auch bei der vergangenen Ziehung nicht abgeräumt wurde. Es war wieder keinem Spieler gelungen, beim sogenannten Eurolotto alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig zu tippen.

Die Chance auf den Hauptgewinn liegt aber auch gerade einmal bei 1:140 Millionen. In der Gewinnklasse 2 geht es dieses Mal um 22 Millionen Euro. Hier beträgt die Wahrscheinlichkeit etwa 1:7 Millionen.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen von gestern am 23.6.23? Das erfahren Sie hier. Dazu finden Sie Antworten auf weitere Fragen: Was sind die Quoten? Wann ist der Annahmeschluss? Und was ist die Uhrzeit der Ziehung?

Eurojackpot-Zahlen gestern, 23.6.23: Gewinnzahlen vom Freitag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 2 - 3 - 18 - 23 - 39

: 2 - 3 - 18 - 23 - 39 Eurozahlen 2 aus 12: 6 - 8

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von gestern

Wurde der Jackpot mit den 120 Millionen Euro gestern mit den richtigen Eurojackpot-Zahlen geknackt? Das zeigen die Quoten, die noch am späten Freitagabend veröffentlicht wurden. Wenn wieder kein Spieler erfolgreich ist, bleibt es bei den 120 Millionen Euro. Größer darf der Hauptgewinn beim Eurolotto nämlich nicht anwachsen. Vor allem in der Gewinnklasse 2 steigt dann aber die Gewinnsumme. Wenn die Gewinnquoten zur Eurojackpot-Ziehung vom 23.6.23 bekannt sind, erfahren Sie sie hier:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 1x

120.000.000,00 €

2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 11 ×

2.275.342,20 €

3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 11 ×

213.920,50 €

4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 96 ×

4.043,10 €

5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 1.680 ×

288,70 €

6 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 3.855 ×

138,40 €

7 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 3.729 ×

104,00 €

8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 56.130 ×

22,00 €

9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 74.724 ×

18,50 €

10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 162.591 ×

16,10 €

11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 291.086 ×

11,20 €

12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 1.069.382 ×

9,20 €



Eurojackpot: Wann ist der Annahmeschluss der Zahlen?

Der Annahmeschluss beim Eurojackpot ist nicht in ganz Deutschland einheitlich. Je nach Bundesland liegt die Uhrzeit zwischen 18.40 und 19 Uhr.

Hier sehen Sie eine Übersicht über den Eurojackpot-Annahmeschluss für alle Bundesländer:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Tipps für 120 Millionen Euro abgeben

Bei jedem Tipp beim Eurojackpot müssen fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen angekreuzt werden. Den Jackpot kann man nur gewinnen, wenn alle sieben Zahlen richtig getippt wurden. Die Kosten betragen 2 Euro pro Tipp plus Bearbeitungsgebühren für den Spielschein.

Wann ist die Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Freitag?

Die Uhrzeit für die Eurolotto-Ziehung lässt sich nicht ganz genau benennen. Los geht es, wenn alle 18 Länder die Tipps ihrer Spieler gemeldet haben. Die Gewinnzahlen werden aber zwischen 20 und 21 Uhr bekannt gegeben.

Gibt es einen Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung am 23.6.23?

Es gibt keine Möglichkeit, die Ziehung beim Eurojackpot live im Stream zu verfolgen. Beim Lotto 6 aus 49 ist das anders. Dort gibt es immer eine Übertragung.

Wie hoch ist die Gewinnchance beim Eurojackpot?

Für fast alle Menschen wird sich der Traum vom Millionen-Gewinn niemals erfüllen. Die Chancen auf hohe Gewinne beim Eurojackpot sind nämlich extrem gering. Und selbst in der niedrigsten Gewinnklasse für zwei Gewinnzahlen und eine Eurozahl benötigt man bei einer Wahrscheinlichkeit von 1:49 ordentlich Glück. Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten im Überblick:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich Eurojackpot spielen?

Mittlerweile gibt es 18 Länder, die sich am Eurojackpot beteiligen. Neben Deutschland sind unter anderem Italien, Kroatien, die Niederlande, Polen, Schweden und Spanien dabei.

Das ist die komplette Liste der Teilnehmer-Länder beim Eurojackpot:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen - da bildet der Eurojackpot keine Ausnahme. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bietet Betroffenen Beratung an. Unter anderem gibt es eine Hotline, bei der man sich kostenlos und anonym melden kann. Das ist die Telefonnummer: 0800 - 1 37 27 00. (sge)