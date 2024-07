Eurojackpot-Zahlen gestern vom 23.7.24: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 32 Millionen

Die Eurojackpot-Zahlen von gestern sind bis zu 32 Millionen Euro wert. Zuletzt war der Jackpot immer weiter gestiegen. Bei der vorherigen Ziehung hatten immerhin fünf Spieler alle fünf Gewinnzahlen und eine der beiden Eurozahlen richtig getippt, was sie jeweils um 600.000 Euro reicher machte. Für den Hauptgewinn wären aber beide Eurozahlen nötig gewesen.

Denn nur mit allen sieben Zahlen kann der Jackpot vom sogenannten Eurolotto geknackt werden. Oft passiert das nicht. Die Chance liegt schließlich nur bei 1:140 Millionen und ist damit verschwindend gering.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen gestern am 23.7.24? Nach der Ziehung vom Dienstag erfahren Sie das in diesem Artikel. Dazu beantworten wir weitere Fragen: Wann ist der Annahmeschluss? Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Und gibt es einen Live-Stream?

Eurojackpot-Zahlen gestern, 23.7.24: Gewinnzahlen vom Dienstag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 9 13 21 24 38

Eurozahlen 2 aus 12 : 6 12

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von gestern

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen geben einen Überblick darüber, wie viele Spieler welche Gewinnsummen erhalten. Die Gewinnquoten werden am späten Dienstagabend veröffentlicht. Wenn sie für die Eurolotto-Ziehung vom 23.7.24 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Wann ist der Annahmeschluss für die Zahlen?

Die Frage nach der Uhrzeit für die Eurojackpot-Ziehung lässt sich nicht mit einer einzigen Angabe beantworten. Zwischen den Bundesländern in Deutschland gibt es nämlich Unterschiede.

Welcher Eurojackpot-Annahmeschluss gilt in welchem Bundesland? Diese Liste gibt die Antwort:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und die Kosten

Beim Eurojackpot geht es darum, fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen richtig zu tippen. Für jedes Tippfeld bestehend aus sieben angekreuzten Zahlen fallen Kosten von zwei Euro an. Dazu kommen Bearbeitungsgebühren für den gesamten Spielschein, die je nach Bundesland unterschiedlich hoch sein können.

Was ist die Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung?

Die Eurolotto-Zahlen werden gewöhnlich zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht. Genauer ist die Uhrzeit nicht eingegrenzt. Die Ziehung startet dann, wenn die Tipp aus allen Ländern vorliegen.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung gestern am 23.7.24?

Es ist nicht möglich, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im TV oder Stream zu verfolgen. Da es keine Übertragung gibt, bleibt Spielern nicht anderes übrig, als die offizielle Veröffentlichung der Zahlen abzuwarten.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Besonders hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit in keiner Gewinnklasse vom Eurojackpot. Selbst in der niedrigsten der zwölf Klassen für zwei richtige Gewinnzahlen plus eine Eurozahl beträgt die Chance nur 1:49. Das ist die Übersicht über alle Wahrscheinlichkeiten:

Gewinnklasse 1 (5 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:139.838.160

Gewinnklasse 2 (5:1 Zahlen): Gewinnchance 1:6.991.908

Gewinnklasse 3 (5 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:3.107.515

Gewinnklasse 4 (4 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:621.503

Gewinnklasse 5 (4 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:31.075

Gewinnklasse 6 (3 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:31.075

Gewinnklasse 7 (4 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:13.811

Gewinnklasse 8 (2 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:985

Gewinnklasse 9 (3 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:706

Gewinnklasse 10 (3 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:314

Gewinnklasse 11 (1 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:188

Gewinnklasse 12 (2 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich noch Eurojackpot spielen?

Wie der Name schon ausdrückt, handelt es sich beim Eurojackpot um eine europäische Lotterie. Insgesamt sind mittlerweile 18 Länder daran beteiligt. Für alle Spieler geht es dabei um denselben Jackpot.

Das sind alle Teilnehmer-Länder beim Eurolotto:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis zum Eurojackpot: Glücksspiel kann süchtig machen. In Deutschland gibt es verschiedene Beratungsangebote für Betroffene einer Glücksspielsucht oder für ihre Angehörigen. Eine Möglichkeit ist die kostenlose Holtine der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) Die lässt sich über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr anrufen.