Eurojackpot-Zahlen gestern am 30.9.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 18 Millionen Euro

Mit den Eurojackpot-Zahlen von gestern ging es um einen Jackpot, der zuletzt gestiegen war: Beim sogenannten Eurolotto vom 30.9.25 wird um bis zu 18 Millionen Euro gespielt. Denn bei der vorherigen Ziehung war es niemandem gelungen, alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig zu tippen. Drei Spielern hatte immerhin nur eine Eurozahl gefehlt. Sie gewannen jeweils mehr als 600.000 Euro.

Dass der Jackpot geleert wird, kommt nur selten vor. Die Chance, alle sieben Zahlen richtig zu tippen, ist schließlich verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn beträgt gerade einmal 1:140 Millionen.

Was waren die Eurojackpot-Zahlen gestern am 30.9.25? Nach der Ziehung vom Dienstag erfahren Sie das sofort in diesem Artikel. Dazu kommen weitere Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Eurojackpot-Zahlen gestern am 30.9.25: Gewinnzahlen vom Dienstag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 8 - 11 - 13 - 24 - 27

Eurozahlen 2 aus 12 : 3 - 7

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von gestern

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen werden noch am späten Dienstagabend veröffentlicht. Sie zeigen, wie viele Gewinner es gibt und wie viel Geld sie jeweils erhalten. Wenn die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 30.9.25 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Annahmeschluss für die Zahlen

Wann ist der Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen? Das lässt sich nicht mit einer einzigen Uhrzeit beantworten. Denn die hängt vom Bundesland ab. So haben zum Beispiel Spieler in Bayern 20 Minuten mehr Zeit für die Spielschein-Abgabe als Teilnehmer aus Brandenburg.

Welcher Eurojackpot-Annahmeschluss am Dienstag in welchem Bundesland gilt, sehen Sie in dieser Übersicht:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und Kosten

Es geht darum, fünf aus 50 Eurojackpot-Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen anzukreuzen. Für ein Tippfeld mit diesen sieben Kreuzen fallen Kosten von zwei Euro an. Dazu kommen noch einmal Bearbeitungsgebühren für den gesamten Spielschein, die vom Bundesland abhängen.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung

Die Eurolotto-Zahlen werden zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht. Eine ganz genaue Uhrzeit für die Ziehung gibt es beim Eurojackpot nicht. Es hängt davon ab, wie schnell die Tipps aus den verschiedenen Teilnehmer-Ländern vorliegen.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung gestern am 30.9.25?

Es gibt keine Möglichkeit, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im TV oder Stream zu sehen. Anders als beim Lotto 6 aus 49 wird schlichtweg keine Übertragung angeboten.

Gewinnchancen beim Eurojackpot

Ab drei richtigen Zahlen gibt es in den niedrigsten der zwölf Gewinnklassen etwas Geld. Je höher die Klasse, desto größer ist der mögliche Gewinn - aber desto niedriger sind natürlich auch die Chancen.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Eurojackpot im Überblick:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich noch Eurojackpot spielen?

Menschen aus 18 Ländern können am Eurojackpot teilnehmen. Im Laufe der Zeit ist die Zahl der Teilnehmer-Länder immer weiter gestiegen.

Das ist die komplette Liste aller Teilnehmer-Länder beim Eurolotto:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein Hinweis: Glücksspiel wie Eurojackpot kann süchtig machen. Wer Anzeichen einer Glücksspielsucht bei sich selbst oder bei Menschen aus seinem Umfeld bemerkt, sollte das ernst nehmen. Es gibt für Betroffene verschiedene Beratungsstellen. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine Hotline an, die sich über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 anonym und kostenlos anrufen lässt. Sie ist montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr erreichbar.