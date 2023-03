Eurojackpot-Zahlen gestern am 28.2.23: Das sind die Gewinnzahlen

Mit den Eurojackpot-Zahlen gestern am 28.2.23 geht es um bis zu 13 Millionen Euro. Hier zeigen wir Ihnen direkt nach der Eurolotto-Ziehung die Gewinnzahlen und Quoten.

Da sich bei der Eurojackpot-Ziehung am vergangenen Freitag niemand den Jackpot sichern konnte, erhöht sich die Summe im Lostopf: Mit den Eurojackpot-Zahlen von gestern ging es um insgesamt 13 Millionen Euro. Wird der Jackpot am heutigen Dienstag geknackt? Oder wird die Gewinnsumme nach der Ziehung erneut steigen?

Die neuen Gewinnzahlen der Eurolotto-Ziehung werden jeweils abends gezogen. Diese und alle anderen wichtigen Infos rund um die Ziehung beim Eurojackpot zeigen wir Ihnen direkt nach der Ziehung hier in diesem Artikel.

Eine Sache sollte jeder Spieler vor der Teilnahme beim Eurojackpot allerdings beachten: Die Chance auf den Hauptgewinn liegt beim Eurojackpot bei 1:140 Millionen. Dass der Jackpot in den vergangenen Spielen das ein oder andere Mal geknackt wurde, liegt an der großen Menge an teilnehmenden Spielern. In insgesamt 18 Ländern wird die Teilnahme an der Eurolotto-Ziehung angeboten.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie direkt nach der Ziehung die Gewinnzahlen. Außerdem zeigen wir Ihnen alle Infos rund um die Quoten, sowie die Uhrzeit für den Annahmeschluss.

Eurojackpot-Zahlen gestern: Gewinnzahlen vom Dienstag, 28.2.23

Gewinnzahlen 5 aus 50: 6 - 20 - 27 - 38 - 49

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung von gestern: Quoten zu den Zahlen vom 28.2.23

Konnte sich diesmal ein Spieler den Hauptgewinn sichern? Wie lauten die Gewinne der einzelnen Spieler? Sobald die Quoten der aktuellen Ziehung feststehen, haben wir diese hier für Sie im Überblick:





Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 × unbesetzt 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 1 × 954.587,70 € 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 2 × 269.171,50 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 37 × 2.399,90 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 383 × 289,80 € 6 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1083 × 115,70 € 7 4 Richtige + 0 Eurozahlen 739 × 115,70 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 15.297 × 18,80 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 16.506 × 18,80 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 34.364 × 17,40 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 79.581 × 9,40 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahl 238.370× 9,40 €

Eurojackpot gestern: Wann war der Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto?

Wann der jeweilige Annahmeschluss beim Eurojackpot ist, variiert in Deutschland von Bundesland zu Bundesland. Generell liegt der Annahmeschluss aber jeweils zwischen 18.40 und 19 Uhr.

In welchem Bundesland Sie Ihre Eurolotto-Zahlen abgegeben haben müssen, haben wir hier kurz für Sie aufgelistet:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Wann ist die Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung?

Eine feste und immer wiederkehrende Uhrzeit für die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen gibt es nicht. Start der Ziehung ist immer dann, wenn alle 18 teilnehmenden Länder ihre Zahlen bekannt gegeben haben. Meist findet die Ziehung allerdings zwischen 20 und 21 Uhr statt.

Eurolotto-Gewinnzahlen: Geringe Gewinnchance beim Eurojackpot

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot lag früher noch bei 1:95 Millionen. Mittlerweile ist die Chance den Hauptgewinn abzuräumen noch geringer geworden und liegt aktuell bei 1:140 Millionen. Grund dafür ist, dass nicht mehr zwei aus zehn, sondern nun sogar zwei aus zwölf angekreuzten Zahlen mit den Gewinnzahlen übereinstimmen müssen.

Diese Summen sicherten sich die bisherigen Eurojackpot-Gewinner

Zwar ist die Chance auf den Hauptgewinn niedriger als früher, dafür können im Gegenzug nicht mehr maximal 90 Millionen Euro, sondern bis zu 120 Millionen Euro aus dem Eurojackpot geschöpft werden. Wie oft der Hauptgewinn in der Vergangenheit geknackt wurde, haben wir hier für Sie aufgelistet:

Im Mai 2015 gewann ein Spielteilnehmer aus Tschechien die 90 Millionen.

die 90 Millionen. Im Oktober 2016 holte sich ein Gewinner aus Baden-Württemberg die Summe.

die Summe. Zum Jahreswechsel 2016/17 lag der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Unter fünf Eurojackpot-Spielern wurden die 90 Millionen Euro aufgeteilt.

ebenfalls beim Höchstbetrag. Unter fünf Eurojackpot-Spielern wurden die 90 Millionen Euro aufgeteilt. Im Februar 2018 sicherte sich eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot.

den 90 Millionen-Jackpot. Im Juli 2018 wurde der Eurojackpot von 90 Millionen Euro auf zwei Gewinner aus Sachsen-Anhalt und Hessen aufgeteilt.

von 90 Millionen Euro auf zwei Gewinner aus und aufgeteilt. Im Mai 2019 gewannen Spieler aus Deutschland und Polen den Hauptgewinn von 90 Millionen Euro.

und Polen den von 90 Millionen Euro. Im August 2019 sicherte sich eine Tippgemeinschaft aus einer Kleinstadt in Finnland die 90 Millionen Euro.

die 90 Millionen Euro. Im November 2019 wurden 90 Millionen Euro auf drei Gewinner aus Bayern , Hessen und Ungarn aufgeteilt.

, und aufgeteilt. Im Februar 2020 gewann ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen den 90-Millionen-Jackpot.

den 90-Millionen-Jackpot. Im Mai 2020 holte sich ein Spieler aus Bayern 90 Millionen - die Zahlen ließ er bei einem sogenannten Quicktipp von einem Zufallsgenerator auswählen.

90 Millionen - die Zahlen ließ er bei einem sogenannten Quicktipp von einem Zufallsgenerator auswählen. Im Januar 2021 knackte ein Spieler aus Ostwestfalen die 90 Millionen Euro.

die 90 Millionen Euro. Im Mai 2021 gewann wieder ein Spieler aus Deutschland : Ein Spieler aus Hessen war der glückliche Gewinner.

: Ein Spieler aus war der glückliche Gewinner. Im November 2022 räumte ein Berliner den Jackpot von 120 Millionen Euro ab.

Welche Länder sind beim Eurojackpot dabei?

Insgesamt 18 Länder aus ganz Europa sind mittlerweile als Teilnehmer beim Eurojackpot vertreten. Welche Länder die Chance auf bis zu 120 Millionen Euro haben, sehen Sie in der folgenden Übersicht:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Hier noch ein weiterer Hinweis: Eurojackpot zählt als Glücksspiel und kann somit süchtig machen. Von Spielsucht betroffene Personen haben die Möglichkeit, sich unter der 0800 - 1 37 27 00 anonym an die Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) zu wenden. Personen, die Anzeichen für eine Spielsucht bei anderen feststellen, können dort ebenfalls Rat aufsuchen. (vrick)