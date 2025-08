Eurojackpot-Zahlen gestern am 5.8.25: Das sind die Gewinnzahlen

Beim Eurojackpot ging es gestern um einen erneut angewachsenen Jackpot von inzwischen 26 Millionen Euro. In den vorherigen Ziehungen gelang es keiner Teilnehmerin oder Teilnehmer, alle Gewinnzahlen korrekt zu tippen. Den Hauptgewinn beim sogenannten Eurolotto zu erzielen, ist äußerst schwierig. Dafür müssen nämlich nicht nur die fünf regulären Gewinnzahlen, sondern auch die beiden Eurozahlen richtig gewählt werden. Die Chance auf den Jackpot liegt demnach bei lediglich 1:140 Millionen. Entsprechend gering ist also die Wahrscheinlichkeit eines Volltreffers.

Hier finden Sie die aktuellen Eurojackpot-Zahlen vom 5. August 2025 direkt nach der Ziehung. Zusätzlich erhalten Sie Informationen zu den Gewinnquoten, dem Annahmeschluss sowie dem Zeitpunkt der Ziehung.

Eurojackpot-Zahlen gestern, 5.8.25: Gewinnzahlen vom Dienstag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 1 - 18 - 21 - 22 - 34

Eurozahlen 2 aus 12 : 1 - 6

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von gestern

Die Quoten der aktuellen Eurojackpot-Ziehung am Dienstag zeigen, wie viel Geld an wie viele Gewinner ausgeschüttet wird. Gelingt es jemandem, den Jackpot zu knacken, erhöht sich der Gesamtbetrag erneut. Sobald die Gewinnquoten der Eurolotto-Ziehung vom 5.8.25 am späten Dienstagabend bekanntgegeben werden, finden Sie diese auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Wann ist der Annahmeschluss für die Zahlen?

Der Annahmeschluss für die Eurojackpot-Ziehung legt fest, bis wann Spieler und Spielerinnen ihren Tipp abgegeben haben müssen, um an der jeweiligen Auslosung teilzunehmen. Dabei kann die genaue Uhrzeit je nach Bundesland variieren.

Sie wollen wissen wann in Ihrem Bundesland Annahmeschluss ist? Dieser Übersicht können Sie die Uhrzeit entnehmen:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und die Kosten

Beim Eurojackpot wählen Spielerinnen und Spieler pro Tippfeld fünf aus 50 Gewinnzahlen sowie zwei aus 12 Eurozahlen aus. Bereits ab drei richtigen Zahlen ist ein Gewinn möglich. Ein Tippfeld kostet zwei Euro, zusätzlich fällt eine Bearbeitungsgebühr pro Spielschein an.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag

Im Gegensatz zum Lotto 6 aus 49 gibt es beim Eurojackpot keine festgelegte Uhrzeit für die Ziehung der Eurolotto-Zahlen. Der genaue Zeitpunkt hängt davon ab, wie schnell die teilnehmenden Länder die Spielscheine der Spielerinnen und Spieler übermitteln. In der Regel findet die Ziehung am Abend zwischen 20 und 21 Uhr statt.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung gestern am 5.8.25?

Generell wird kein Live-Stream der Eurojackpot-Ziehung angeboten. Damit wurde auch die gestrige Ziehung nicht live übertragen.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Die Chance beim Eurojackpot abzuräumen ist verschwindend gering. Es gibt zwar zwölf verschiedene Gewinnklassen beim Euro-Lotto, doch selbst in der niedrigsten Klasse liegt die Gewinnchance bei gerade einmal 1:49.

Hier finden Sie einen Überblick der Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Eurojackpot:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich Eurojackpot spielen?

Wie der Name verrät, ist nicht nur Deutschland Teil des Eurolottos. 17 weitere Länder spielen ebenfalls um den Jackpot.

In dieser Übersicht finden Sie alle teilnehmenden Länder:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen – das gilt selbstverständlich auch für den Eurojackpot. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt eine Hotline für Betroffene bereit: 0800 - 1 37 27 00. Wer bei sich selbst oder anderen Anzeichen von Spielsucht bemerkt, kann dort anonym und kostenlos Unterstützung erhalten.