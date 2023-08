Eurojackpot-Zahlen gestern am 11.8.23: Das sind die Gewinnzahlen

Mit den Eurojackpot-Zahlen am 11.8.23 ging es um bis zu 10 Millionen Euro. Sofort nach der Ziehung erfahren Sie die Gewinnzahlen vom Eurolotto hier.

Von heute auf morgen zum Millionär werden, davon träumen wohl die meisten. Aktuell liegen beim Eurojackpot rund 10 Millionen Euro im Lostopf. Die Chancen auf den Hauptgewinn sind allerdings verschwindend gering. Zur Zeit liegt die Wahrscheinlichkeit bei etwa 1:140 Millionen. Nur weil unzählige über 18-Jährige aus ganz Europa mitspielen, wird der Gewinn immer mal wieder ausgeschüttet. Um den Hauptgewinn zu erhalten, müssen fünf Eurojackpot-Gewinnzahlen und die beiden Eurozahlen richtig sein.

Gestern Abend, am 11. August 2023, fand die nächste Ziehung statt. Die Zahlen wurden dann nach 20 Uhr veröffentlicht. Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt.

Eurojackpot-Zahlen gestern: Gewinnzahlen vom Freitag, 11.8.23

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 1 - 35 - 36 - 38 - 39

: 1 - 35 - 36 - 38 - 39 Eurozahlen 2 aus 12: 3 - 10

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung von gestern: Quoten zu den Zahlen vom 11.8.23

Die Quoten zur aktuellen Eurojackpot-Ziehung wurden am späten Freitagabend veröffentlicht. An den Gewinnquoten kann man erkennen, ob der Jackpot geknackt wurde und welche weiteren Gewinne ausgeschüttet wurden. Die Gewinnquoten finden Sie nach der Veröffentlichung dann an dieser Stelle:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 x unbesetzt 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 0 x unbesetzt 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 2 x 464.910,10 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 14 x 10.955,10 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 435 x 440,70 € 6 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1.035 x 203,70 € 7 4 Richtige + 0 Eurozahlen 937 x 163,60 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 17.950 x 27,20 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 20.496 x 26,60 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 42.859 x 24,10 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 109.271 x 11,80 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahl 343.837 x 11,30 €

Eurojackpot gestern: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Wie auch beim Lotto unterscheidet sich der Annahmeschluss beim Eurojackpot ein wenig von Bundesland zu Bundesland. Es handelt sich hierbei aber nur um kleinere Schwankungen. Abhängig vom Wohnort müssen die Eurojackpot-Zahlen vom 11. August 2023 zwischen 18.44 Uhr und 19 Uhr abgegeben werden. In dieser Tabelle finden Sie noch einmal eine Übersicht über die jeweiligen Uhrzeiten:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung vom 11.8.23

Meistens kommt das Ergebnis für die Eurojackpot-Ziehung am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr. Eine feste Uhrzeit für die Eurojackpot-Ziehung gibt es aber nicht: Sobald alle 18 Länder ihre Zahlen eingereicht haben, geht es los.

Eurolotto-Gewinnzahlen: Gewinnchance beim Eurojackpot ist gering

Die Gewinnchancen für das Glücksspiel sind verschwindend gering. Bis März 2023 lagen die Gewinnchancen noch bei 1:95 Millionen. Seit dem müssen allerdings zwei aus zwölf Eurozahlen richtig angekreuzt werden anstatt zwei aus zehn. Mit dieser Änderung ist die Gewinnwahrscheinlichkeit auf 1:140 Millionen gesunken.

Welche Länder machen beim Eurojackpot mit?

Aktuell kann man in 18 Ländern in Europa beim Eurojackpot mitspielen. Unter ihnen sind neben Deutschland auch Estland, Norwegen oder Slowenien. Zu Beginn war die Teilnahme jedoch nur in sieben Ländern möglich. Hier finden Sie einen Überblick:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Zusätzlicher Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen - da ist der Eurojackpot keine Ausnahme. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bietet eine Hotline für Betroffene an: 0800 - 1 37 27 00. Wer Anzeichen für Spielsucht bei sich selbst oder anderen feststellt, findet dort anonym und kostenlos Hilfe.