Eurojackpot-Zahlen gestern am 28. April: Das sind die Gewinnzahlen

Beim Eurojackpot geht es heute am 28. April wieder einmal um 10 Millionen Euro. Sobald sie gezogen sind erfahren Sie hier alles über die Gewinnzahlen und Quoten.

Nachdem der Jackpot von fast 40 Millionen Euro geknackt wurde, gibt es heute am 28. April wieder einmal 10 Millionen Euro zu gewinnen. Die Chance auf diesen Gewinn ist allerdings denkbar klein. Denn um sich diesen zu sichern, muss man sowohl die fünf Eurojackpot-Gewinnzahlen als auch die beiden Eurozahlen alle richtig haben. Die Wahrscheinlichkeit hierfür beträgt 1:140 Millionen.

Hier finden Sie die heutigen Eurojackpot-Zahlen direkt nachdem sie gezogen wurden. Außerdem informieren wir Sie über die Gewinnquoten und weitere Informationen wie den Annahmeschluss oder die Uhrzeit der Ziehung.

Eurojackpot-Zahlen heute: Gewinnzahlen vom Freitag, 28.4.23

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

: Zahlen werden noch gezogen Eurozahlen 2 aus 12: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung von heute: Quoten zu den Zahlen vom 28.4.23

Am Freitagabend werden die Gewinnquoten zur Eurojakcpot-Ziehung veröffentlicht. Darin finden Sie die Gewinne, die für die verschiedenen Ergebnisse ausgezahlt werden. Außerdem erfahren Sie so, ob der Jackpot geknackt wurde oder nicht.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 6 3 Richtige + 2 Eurozahlen 7 4 Richtige + 0 Eurozahlen 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 12 2 Richtige + 1 Eurozahl

Eurojackpot heute: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Wie so vieles andere auch, gibt es auch beim Annahmeschluss der Zahlen beim Eurolotto gewisse Unterschiede zwischen den Bundesländern. Diese sind allerdings nicht sehr groß. Die Zahlen für die Ziehung am 28. April müssen zwischen 18.44 und 19.00 Uhr in Deutschland abgegeben worden sein. Hier ist eine Liste mit den Abgabezeiten beim Eurolotto für die einzelnen Bundesländer:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung vom 28.4.23

Die Zahlen können erst gezogen werden, wenn alle 18 teilnehmenden Länder ihre Zahlen gemeldet haben. Daher kommt es häufig zu unterschiedlichen Zeiten der Ziehung. Die Ergebnisse gibt es allerdings recht verlässlich schon am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr.

Eurolotto-Gewinnzahlen: Gewinnchance beim Eurojackpot ist gering

Die Hoffnung auf den besonders hohen Jackpot beim Eurolotto lockt viele Spieler an. Doch je höher der Gewinn, desto niedriger die Gewinnchance. Diese hat sich sogar noch verschlechtert, als die für den Hauptgewinn nötigen 10 Zahlen auf 12 erhöht wurden. Mittlerweile liegt sie daher bei unwahrscheinlichen 1:140 Millionen.

Bisherige Eurojackpot-Gewinner

Trotz der fast nicht existierenden Gewinnchance gibt es immer wieder glückliche Spieler, die den Jackpot knacken. Dieser liegt seit der letzten Änderung nicht mehr bei 90 Millionen, sondern bei bis zu 120 Millionen Euro. Hier ist eine erstaunlich lange Liste der Glückspilze, die diesen Hauptgewinn schon abgeräumt haben:

Mai 2015: Der Hauptgewinn geht an einen Spielteilnehmer aus Tschechien .

Der geht an einen Spielteilnehmer aus . Oktober 2016: Der Jackpot wird von einem Spieler aus Baden-Württemberg geknackt.

Der wird von einem Spieler aus geknackt. Zum Jahreswechsel 2016/17 teilten sich unglaubliche fünf Eurojackpot-Spieler die 90 Millionen Euro.

teilten sich unglaubliche fünf Eurojackpot-Spieler die 90 Millionen Euro. Februar 2018: Eine Tippgemeinschaft aus Finnland gewinnt den 90 Millionen-Jackpot.

Eine Tippgemeinschaft aus gewinnt den 90 Millionen-Jackpot. Juli 2018: Der Eurojackpot von 90 Millionen Euro ging je zur Hälfte nach Sachsen-Anhalt und nach Hessen .

Der von 90 Millionen Euro ging je zur Hälfte nach und nach . Mai 2019: Wieder wurde der Hauptgewinn geteilt - eine Hälfte ging nach Deutschland , die andere nach Polen.

Wieder wurde der geteilt - eine Hälfte ging nach , die andere nach Polen. August 2019: Wieder gingen gingen die 90 Millionen an eine Tippgemeinschaft aus Finnland .

Wieder gingen gingen die 90 Millionen an eine Tippgemeinschaft aus . November 2019: Diesmal gab es drei Gewinner: Je einen aus Bayern , Hessen und Ungarn .

Diesmal gab es drei Gewinner: Je einen aus , und . Februar 2020: Ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen sicherte sich den 90-Millionen-Jackpot.

Ein Tipper aus sicherte sich den 90-Millionen-Jackpot. Mai 2020: Ein Spieler aus Bayern gewann, der sich die Zahlen von einem Zufallsgenerator hatte auswählen lassen.

Ein Spieler aus gewann, der sich die Zahlen von einem Zufallsgenerator hatte auswählen lassen. Januar 2021: Ein Spieler aus Ostwestfalen räumte die 90 Millionen Euro ab.

Ein Spieler aus räumte die 90 Millionen Euro ab. Mai 2021: Wieder einmal ging der Hauptgewinn an einen Spieler aus Hessen .

Wieder einmal ging der an einen Spieler aus . November 2022: Ein Berliner gewann den nun erhöhten Jackpot von 120 Millionen Euro.

Welche Länder sind beim Eurojackpot dabei?

Mittlerweile gibt es nicht nur einen höheren Hauptgewinn. Diesem ging eine erhebliche Steigerung der möglichen Teilnehmer voraus, welche mittlerweile aus 18 Ländern kommen. Folgende Länder sind beim Eurojackpot mit dabei:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Noch ein Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen - auch der Eurojackpot. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bietet eine Hotline für Betroffene an: 0800 - 1 37 27 00. Wer Anzeichen für Spielsucht bei sich selbst oder anderen feststellt, findet dort anonym und kostenlos Hilfe.