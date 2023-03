Eurojackpot-Zahlen gestern am 3.3.23: Das sind die Gewinnzahlen

Die Eurojackpot-Zahlen gestern am Freitag, 3.3.23, waren bis zu 20 Millionen Euro wert. Die Eurolotto-Gewinnzahlen der aktuellen Ziehung erfahren Sie hier.

Die Eurojackpot-Zahlen von gestern hätten bis zu 20 Millionen Euro bringen können. Kein Spieler setzte bei der Ziehung vom 3.3.23 aber auf die fünf richtigen Gewinnzahlen und die beiden Eurozahlen. Damit geht es beim nächsten Mal um 25 Millionen Euro.

Den Jackpot zu knacken, ist aber auch ein fast unmögliches Unterfangen: Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei der europäischen Lotterie bei gerade einmal 1:140 Millionen.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen gestern am 3.3.23? Hier erfahren Sie die Gewinnzahlen. Dazu gibt es weitere Infos: Wann ist immer der Annahmeschluss? Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Und was sind die Quoten?

Eurojackpot-Zahlen gestern: Gewinnzahlen vom Freitag, 3.3.23

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 1 - 18 - 37 - 46 - 48

: 1 - 18 - 37 - 46 - 48 Eurozahlen 2 aus 12: 3 - 7

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung von gestern: Quoten zu den aktuellen Zahlen

Das sind die Quoten zu den Eurojackpot-Zahlen vom 3.3.23:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 ×

unbesetzt

2 5 Richtige + 1 Eurozahl 0 ×

unbesetzt

3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 2 ×

490.954,30 €

4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 33 ×

4.908,00 €

5 4 Richtige + 1 Eurozahl 510 ×

396,90 €

6 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1853 ×

131,90 €

7 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1063 ×

131,90 €

8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 30.332 ×

20,60 €

9 3 Richtige + 1 Eurozahl 24.945 ×

20,60 €

10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 50.653 ×

20,60 €

11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 181.525 ×

9,40 €

12 2 Richtige + 1 Eurozahl 398.108 ×

9,40 €



Eurojackpot gestern: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Damit die Eurojackpot-Zahlen bei einer Ziehung berücksichtigt werden können, muss der Annahmeschluss eingehalten werden. Die Uhrzeit ist nicht in jedem Bundesland dieselbe. So müssen die Gewinnzahlen in Brandenburg bis 18.40 Uhr gemeldet sein, in Baden-Württemberg kann hingegen noch bis 19 Uhr Eurojackpot gespielt werden.

Lesen Sie dazu auch

Das sind die Uhrzeiten für jedes Bundesland in Deutschland:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung

Zwischen 20 und 21 Uhr findet die Eurojackpot-Ziehung in Finnland statt. Die genaue Uhrzeit schwankt immer ein bisschen. Es geht dann los, wenn alle teilnehmenden Länder ihre Tipps abgegeben haben.

Eurolotto-Gewinnzahlen: Gewinnchance beim Eurojackpot

1:140 Millionen - höher ist die Gewinnwahrscheinlichkeit für den Jackpot leider nicht. Und selbst für die niedrigste Gewinnklasse liegt die Chance nur bei 1:49. Hier sehen Sie im Überblick, was die Wahrscheinlichkeiten in den verschiedenen Klassen sind:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Diese Länder machen beim Eurojackpot mit

Neben Deutschland machen noch 17 weitere Länder beim Eurojackpot mit. Das ist die vollständige Liste:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Noch ein Hinweis: Eurojackpot kann süchtig machen - schließlich ist es ein Glücksspiel. Betroffene können sich für eine Beratung an die Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden: 0800 - 1 37 27 00. (sge)