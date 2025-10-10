Eurojackpot-Zahlen heute vom 10.10.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 46 Millionen Euro

Mit den Eurojackpot-Zahlen von heute geht es um einen Jackpot, der zuletzt immer weiter gestiegen war. Für alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen gibt es bei der Ziehung vom 10.10.25 bis zu 46 Millionen Euro.

Dass beim sogenannten Eurolotto der Jackpot geknackt wird, kommt nur selten vor. Dafür müssen nämlich wirklich alle sieben Zahlen stimmen. Die Chance darauf liegt bei gerade einmal 1:140 Millionen und ist damit sehr gering.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen heute am 10.10.25? Nach der Ziehung vom Freitag erfahren Sie das sofort in diesem Artikel. Außerdem bekommen Sie Informationen zu den Quoten, zum Annahmeschluss und zur Uhrzeit der Ziehung.

Eurojackpot-Zahlen heute, 10.10.25: Gewinnzahlen vom Freitag

Gewinnzahlen 5 aus 50: Zahlen werden noch gezogen

Gewinnzahlen 2 aus 12: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Freitag geben einen Überblick darüber, welche Summen an wie viele Spieler ausgeschüttet werden. Schafft es niemand, den Jackpot zu knacken, steigt die Summe. Wenn die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 10.10.25 am späten Freitagabend veröffentlicht werden, erfahren Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot heute: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Der Annahmeschluss für die Zahlen des Eurojackpots gibt an, bis wann man einen Spielschein abgegeben haben muss, um an der aktuellen Ziehung teilnehmen zu können. Dabei gibt es kleine Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern.

Zu welcher Uhrzeit in den Bundesländern Annahmeschluss ist, zeigt diese Übersicht:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und Kosten

Beim Eurojackpot müssen in einem Tippfeld fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen getippt werden. Ab drei richtigen Zahlen gibt es Geld. Je Tippfeld fallen Kosten von zwei Euro an. Dazu kommen Bearbeitungsgebühren für den Spielschein.

Was ist die Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Freitag?

Sie können zwischen 20 und 21 Uhr damit rechnen, dass die Eurolotto-Zahlen veröffentlicht werden. Ganz genau ist die Uhrzeit der Ziehung beim Eurojackpot nicht festgelegt. Es geht los, wenn alle Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spieler übermittelt haben.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 10.10.25?

Es ist nicht möglich, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im Stream zu sehen. Es wird nie eine Übertragung angeboten. Sie müssen also die offizielle Veröffentlichung der fünf Gewinnzahlen und zwei Eurozahlen abwarten.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Je nach Gewinnklasse liegen die Chancen beim Eurojackpot zwischen 1:49 und 1:140 Millionen. Insgesamt gibt es zwölf verschiedene Klassen.

Das ist die Übersicht über alle Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Eurolotto:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich überall Eurojackpot spielen?

Im Laufe der Zeit haben sich immer mehr Länder dem Eurojackpot angeschlossen. Mittlerweile gibt es 18 Teilnehmer-Länder, in denen die Spieler mitmachen können.

Das ist die komplette Liste:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Das trifft auf den Eurojackpot genauso zu wie zum Beispiel auch auf Lotto 6 aus 49. Für den Kampf gegen die Glücksspielsucht gibt es verschiedene Beratungsstellen. Eine davon ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), die über die Nummer 0800 - 1 37 27 00 eine kostenlose Hotline anbietet. Dort kann montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr anonym angerufen werden.