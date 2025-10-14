Eurojackpot-Zahlen heute am 14.10.25: Die Gewinnzahlen für bis zu 56 Millionen Euro

Am 14. Oktober 2025 beträgt die höchste Gewinnsumme beim Eurojackpot ganze 56 Millionen Euro. Seit der letzten Ziehung hat sich der Jackpot erneut erhöht. Den Höchstgewinn beim Eurolotto zu landen, ist nämlich äußerst unwahrscheinlich. Um den Jackpot zu knacken, müssen nicht nur alle fünf regulären Zahlen, sondern auch die beiden Eurozahlen korrekt angekreuzt werden. Die Chance, den Jackpot zu gewinnen, liegt bei nur etwa 1 zu 140 Millionen.

Direkt nach der Ziehung finden Sie hier die Gewinnzahlen vom 14.10.25. Zudem liefern wir Ihnen Informationen rund um die Gewinnquoten, den Annahmeschluss und den Zeitpunkt der Ziehung.

Eurojackpot-Zahlen heute, 14.10.25: Gewinnzahlen vom Dienstag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

Eurozahlen 2 aus 12 : Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen sind wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Gewinnquoten der aktuellen Eurojackpot-Ziehung am Dienstag zeigen, wie viele Gewinner es gibt und welche Beträge ausgezahlt werden. Wird der Jackpot gewonnen, erhöht sich die Summe für die nächste Ziehung wieder. Sobald die Quoten der Eurolotto-Ziehung vom 14. Oktober 2025 am späten Dienstagabend bekanntgegeben werden, sind sie auf der offiziellen Website verfügbar.

Eurojackpot: Wann ist der Annahmeschluss für die Zahlen?

Der Annahmeschluss für die Eurojackpot-Ziehung bestimmt den Zeitpunkt, bis zu dem die Spielscheine abgegeben werden müssen, um an der jeweiligen Ziehung teilnehmen zu können. Die genaue Uhrzeit des Annahmeschlusses ist nicht bundesweit einheitlich geregelt, sondern variiert je nach Bundesland.

Möchten Sie wissen, wann in Ihrem Bundesland der Annahmeschluss ist? In dieser Übersicht finden Sie die jeweiligen Zeiten:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und die Kosten

Beim Eurojackpot wählen die Spielerinnen und Spieler in jedem Tippfeld fünf Zahlen aus 50 sowie zwei Eurozahlen aus einer Auswahl von 12 aus. Bereits ab drei korrekt getippten Zahlen kann ein Gewinn erzielt werden. Der Einsatz pro Tippfeld liegt bei zwei Euro, zudem fällt eine Bearbeitungsgebühr pro Spielschein an.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag

Im Gegensatz zum Lotto 6 aus 49 gibt es beim Eurojackpot keine feste Uhrzeit für die Ziehung der Gewinnzahlen. Der genaue Zeitpunkt hängt davon ab, wann die teilnehmenden Länder ihre Spielscheindaten eingereicht haben. In der Regel findet die Ziehung am Abend statt, meistens zwischen 20 und 21 Uhr.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 14.10.25?

Es besteht keine Möglichkeit, die heutige Ziehung im Live-Stream zu sehen. Im Gegensatz zum Lotto 6 aus 49 wird die Eurolotterie niemals live übertragen.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Die Chance, beim Eurojackpot den Hauptgewinn zu erzielen, ist sehr gering. Zwar gibt es insgesamt zwölf Gewinnklassen, doch selbst in der niedrigsten liegt die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, nur bei etwa 1 zu 49.

Hier finden Sie eine Übersicht der Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Eurolotto:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich Eurojackpot spielen?

Wie der Name bereits verrät, wird Eurolotto nicht nur in Deutschland gespielt. Es nehmen insgesamt 18 Länder an der Lotterie teil. Dazu gehören die Folgenden:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Zum Schluss ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen, das gilt selbstverständlich auch für den Eurojackpot. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt Betroffenen eine kostenlose und anonyme Hotline zur Verfügung: 0800 – 1 37 27 00. Wer bei sich selbst oder anderen Anzeichen von Spielsucht bemerkt, kann dort Unterstützung und Beratung erhalten.