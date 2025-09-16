Eurojackpot-Zahlen heute am 16.9.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 116 Millionen Euro

116 Millionen Euro – mit den Eurojackpot-Zahlen von heute wird um einen Hauptgewinn gespielt, der über Wochen angewachsen war und fast das Maximum erreicht hat. Auch bei der vorherigen Ziehung war es keinem Spieler gelungen, alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig zu tippen.

Dass der Hauptgewinn beim sogenannten Eurolotto abgeräumt wird, kommt aber auch nur extrem selten vor. Die Chance auf alle sieben Zahlen liegt nämlich gerade einmal bei 1:140 Millionen.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen heute am 16.9.25? Nach der Ziehung erfahren Sie das in diesem Artikel. Dazu gibt es allgemeine Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Eurojackpot-Zahlen heute, 16.9.25: Gewinnzahlen vom Dienstag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

Eurozahlen 2 aus 12 : Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen wurden noch am späten Dienstagabend veröffentlicht. Sie geben einen Überblick darüber, wie viele Gewinner es gibt und wie hoch die Summen ausfallen. Wenn die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 16.9.25 bekannt sind, erfahren Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Wann ist der Annahmeschluss für die Zahlen?

Der Annahmeschluss beim Eurojackpot hängt davon ab, in welchem Bundesland Sie Ihren Spielschein abgeben möchten. Das kann einen Unterschied von bis zu 20 Minuten ausmachen.

Hier finden Sie eine Übersicht über den Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen in allen Bundesländern in Deutschland:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und Kosten

In einem Tippfeld werden fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen angekreuzt. Die Kosten beim Eurojackpot liegen bei zwei Euro pro Tippfeld plus Bearbeitungsgebühren für den Spielschein.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung: Wann werden die Zahlen gezogen?

Die Ziehung der Eurolotto-Zahlen beginnt nicht immer zu einer festen Uhrzeit. Die hängt davon ab, wie schnell die Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spieler melden. In der Regel werden die Eurojackpot-Zahlen aber zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 16.9.25?

Es ist nicht möglich, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im TV oder Stream zu verfolgen. Es wird weder am Dienstag noch am Freitag eine Übertragung angeboten.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Beim Eurojackpot gibt es zwölf Gewinnklassen. Ab drei richtigen Zahlen gibt es etwas Geld – aber selbst darauf ist die Chance gering.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Eurojackpot im Überblick:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich noch Eurojackpot spielen?

Im Laufe der Zeit sind immer mehr Länder zum Eurojackpot dazugekommen. Mittlerweile können Spieler in 18 Teilnehmer-Ländern am Eurolotto teilnehmen.

Das ist die komplette Liste:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie Eurojackpot aber auch Lotto 6 aus 49 kann süchtig machen. In Deutschland gibt es verschiedene Beratungsstellen, an die sich Betroffene und Angehörige wenden können. Zum Beispiel bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine kostenlose Hotline über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 an. Dort kann montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr anonym angerufen werden.