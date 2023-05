Eurojackpot-Zahlen heute am 19.5.23: Die Gewinnzahlen für 33 Millionen

Die Eurojackpot-Zahlen heute am 19.5.23 sind bis zu 33 Millionen Euro wert. Nach der Ziehung finden Sie die Eurolotto-Gewinnzahlen direkt hier.

Mit den Eurojackpot-Zahlen von heute geht es um 33 Millionen Euro, weil auch bei der vergangenen Ziehung kein Spieler das ganz große Glück hatte. Vier Teilnehmer hatten alle fünf Gewinnzahlen richtig angekreuzt und gewannen damit jeweils mehr als 140.000 Euro. Bei den Eurozahlen lagen aber alle daneben.

Die Chance auf alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen beim sogenannten Eurolotto ist aber auch extrem niedrig. Sie beträgt nur 1:140 Millionen.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen heute am 19.5.23? Hier finden Sie das Ergebnis der Ziehung, sobald es feststeht. Noch am Freitagabend werden auch die Quoten bekannt.

Eurojackpot-Zahlen heute: Gewinnzahlen vom Freitag, 19.5.23

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

: Zahlen werden noch gezogen Eurozahlen 2 aus 12: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den Eurojackpot-Zahlen vom 19.5.23 zeigen ab Freitagabend, wie viele Gewinne es in welcher Gewinnklasse gab. Dann steht auch fest, ob der Jackpot geleert wurde oder für die nächste Ziehung weiter steigt. Nach der Bekanntgabe finden Sie die Gewinnquoten an dieser Stelle:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen



2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl



3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen



4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen



5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl



6 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen



7 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen



8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen



9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl



10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen



11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen



12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl





Eurojackpot: Wann ist der Annahmeschluss der Zahlen?

Der Zeitraum für den Annahmeschluss der Eurojackpot-Zahlen liegt zwischen 18.20 und 19 Uhr. Die genaue Uhrzeit hängt vom Bundesland ab.

Diese Tabelle gibt einen Überblick zum Eurojackpot-Annahmeschluss in allen Bundesländern:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung

Zwischen 20 und 21 Uhr werden die Eurojackpot-Zahlen gezogen. Los geht es mit der Ziehung, wenn alle teilnehmenden Länder ihre Tipps gemeldet haben.

Gewinnchance beim Eurojackpot

Die Chance auf die fünf Gewinnzahlen beim Eurojackpot liegt nur bei etwa 1:3,1 Millionen. Für alle Gewinnzahlen plus beide Eurozahlen beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit sogar nur 1:140 Millionen.

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Länder beim Eurolotto

Nicht nur in Deutschland lässt sich Eurojackpot spielen, sondern auch in 17 weiteren Ländern.

Das ist der komplette Überblick:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie Eurojackpot kann süchtig machen. Hilfsangebote gibt es unter anderem bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), die auch eine kostenlose Hotline anbietet: 0800 - 1 37 27 00. (sge)