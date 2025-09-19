Eurojackpot-Zahlen heute vom 19.9.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 120 Millionen Euro

120 Millionen Euro: Der Hauptgewinn für die Eurojackpot-Zahlen von heute hat die maximal mögliche Summe erreicht. Sollte dieses Mal wieder kein Spieler als fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig tippen, geht es nächstes Mal um denselben Betrag.

Dass der Jackpot beim sogenannten Eurolotto so selten geknackt wird, liegt daran, dass die Chance darauf verschwindend gering ist. Die Wahrscheinlichkeit, alle sieben Zahlen richtig zu tippen, liegt nur bei 1:140 Millionen.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen heute am 19.9.25 für 120 Millionen Euro? Nach der Ziehung erfahren Sie das Ergebnis in diesem Artikel. Dazu gibt es allgemeine Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Eurojackpot-Zahlen heute am 19.9.25: Gewinnzahlen vom Freitag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

Eurozahlen 2 aus 12 : Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Freitag wurden noch am späten Abend veröffentlicht. Dann ist klar, ob der Jackpot geknackt wurde oder ob es bei der nächsten Ziehung um noch mehr Geld geht. Wenn die Eurolotto-Quoten vom 19.9.25 bekannt sind, erfahren Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Annahmeschluss für die Zahlen

Wer an der aktuellen Ziehung teilnehmen möchte, muss den Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen beachten. Bis zu welcher Uhrzeit der Spielschein abgegeben werden muss, hängt vom Bundesland ab.

Hier bekommen Sie für alle Bundesländer in Deutschland die Übersicht, wo welcher Annahmeschluss gilt:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und die Kosten

Beim Eurojackpot kostet das Ausfüllen eines Tippfelds zwei Euro. In einem Tippfeld werden fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen angekreuzt. Für den Spielschein fallen noch einmal Bearbeitungskosten an.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Freitag

Die Eurolotto-Zahlen werden immer zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht. Ganz genau festgelegt ist die Uhrzeit für die Eurojackpot-Ziehung nicht. Es geht los, wenn die Tipps der Spieler aus allen Teilnehmer-Ländern vorliegen.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 19.9.25?

Ist es möglich, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im Stream zu verfolgen? Nein, anders als beim Lotto 6 aus 49 wird nie eine Übertragung im Live-Stream oder TV angeboten.

Höhe der Gewinnchancen beim Eurojackpot

Die Chancen auf Gewinne hängen beim Eurojackpot von der Gewinnklasse ab. In der niedrigsten Klasse 12 gibt es für zwei Gewinnzahlen plus eine Eurozahl etwas Geld. Mit 1:49 ist aber auch dafür die Gewinnwahrscheinlichkeit schon gering.

Was sind die Gewinnchancen in den anderen Klassen beim Eurolotto? Das ist die Übersicht:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich noch Eurojackpot spielen?

Im Laufe der Zeit haben sich immer mehr Länder dem Eurojackpot angeschlossen. Mittlerweile sind 18 Teilnehmer-Länder an der europäischen Lotterie beteiligt.

Das ist die komplette Liste:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Noch ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie Eurojackpot kann süchtig machen. Anzeichen einer Glücksspielsucht sollten ernst genommen werden. Beratung und Hilfe lassen sich in Deutschland bei verschiedenen Stellen finden. Eine davon ist die kostenlose Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Die lässt sich anonym über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 anrufen – montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.