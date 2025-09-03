Eurojackpot-Zahlen gestern am 2.9.25: Diese Gewinnzahlen brachten bis zu 61 Millionen Euro

Mit den Eurojackpot-Zahlen von gestern wurde um einen Jackpot gespielt, der länger nicht mehr geknackt wurde. Auch bei der vorherigen Ziehung konnte kein Spieler den Hauptgewinn mit allen fünf Gewinnzahlen und beiden Eurozahlen abräumen. Gleich fünf Spielern hatte aber nur eine Eurozahl gefehlt. Sie gewannen jeweils fast 450.000 Euro.

Im Jackpot liegen nun 61 Millionen Euro. Wer ihn knacken möchte, muss aber wirklich alle sieben Zahlen richtig auf dem Zettel haben. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt aber gerade einmal bei 1:140 Millionen.

Was waren die Eurojackpot-Zahlen gestern am 2.9.25? Nach der Ziehung vom Dienstag finden Sie das Ergebnis in diesem Artikel. Dazu beantworten wir weitere Fragen: Wann war der Annahmeschuss? Was war die Uhrzeit der Ziehung? Und wie sehen die Gewinnchancen in allen Klassen aus?

Eurojackpot-Zahlen gestern, 2.9.25: Gewinnzahlen vom Dienstag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 1 - 5 - 12 - 38 - 47

Eurozahlen 2 aus 12 : 7 - 8

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von gestern

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Dienstag zeigen, ob der Jackpot wieder geknackt wurde oder weiter steigt. Die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 2.9.25 werden bereits am späten Dienstagabend veröffentlicht. Wenn sie bekannt sind, erfahren Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot gestern: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Wann war der Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen vom Dienstag? Die Antwort hängt davon ab, in welchem Bundesland Sie Ihren Spielschein abgegeben haben. Das kann einen Unterschied von bis zu 20 Minuten ausmachen.

Das ist die Übersicht für alle Bundesländer in Deutschland, wo welcher Eurojackpot-Annahmeschluss gilt:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und Kosten

Beim Eurojackpot werden je Tippfeld fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen angekreuzt. Ab drei richtigen Zahlen lässt sich etwas Geld gewinnen. Die Kosten liegen bei zwei Euro je Tippfeld plus Bearbeitungsgebühren für den ganzen Spielschein.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung

Es kann damit gerechnet werden, dass die Eurolotto-Zahlen zwischen 20 und 21 Uhr bekannt gegeben werden. Ganz genau festgelegt ist diese Uhrzeit nicht. Die Eurojackpot-Ziehung startet dann, wenn alle Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spieler gemeldet haben.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung gestern am 2.9.25?

Es war nicht möglich, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im Stream zu sehen. Weder am Dienstag noch am Freitag wird eine Übertragung im Live-Stream oder im TV angeboten. Das ist anders als beim Lotto 6 aus 49, wo es immer einen Stream gibt.

Gewinnchancen beim Eurojackpot

Es gibt zwölf Gewinnklassen beim Eurojackpot. Je mehr Zahlen richtig getippt werden, desto mehr Geld kann gewonnen werden – desto geringer sind aber auch die Gewinnwahrscheinlichkeiten.

Wie stehen die Chancen auf Gewinne beim Eurolotto? Diese Übersicht zeigt die Wahrscheinlichkeiten für alle Klassen:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich Eurojackpot spielen?

Nicht nur in Deutschland lässt sich Eurojackpot spielen. Insgesamt sind 18 Länder an der europäischen Lotterie beteiligt. Überall spielen die Teilnehmer um denselben 120-Millionen-Jackpot.

Das sind alle Teilnehmer-Länder beim Eurolotto:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis zum Eurojackpot: Glücksspiel kann süchtig machen. Wer bei sich selbst oder anderen Anzeichen für eine Glücksspielsucht bemerkt, sollte sich an eine Beratungsstelle wenden. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). eine Hotline an, die sich kostenlos und anonym anrufen lässt. Über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 sind montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr Ansprechpartner erreichbar.