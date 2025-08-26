Eurojackpot-Zahlen heute am 26.8.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 41 Millionen Euro

Mit den Eurojackpot-Zahlen von heute wird um mehr Geld gespielt als bei der vorherigen Ziehung. Dabei hatte nämlich niemand alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig getippt. Das hat dazu geführt, dass die Summe im Jackpot auf nun 41 Millionen Euro angewachsen ist.

Es passiert nur sehr selten, dass der Hauptgewinn beim Eurolotto abgeräumt wird. Die Chance, alle sieben Zahlen richtig zu tippen, liegt schließlich gerade mal bei 1:140 Millionen.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen heute am 26.8.25? Nach der Ziehung vom Dienstag finden Sie das Ergebnis in diesem Artikel. Dazu gibt es noch allgemeine Informationen rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Eurojackpot-Zahlen heute: Gewinnzahlen vom Dienstag, 26.8.25

Gewinnzahlen 5 aus 50: Zahlen werden noch gezogen

Gewinnzahlen 2 aus 12: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Dienstag zeigen, wie viele Spieler welche Gewinnsummen abräumen. Wird der Jackpot nicht geknackt, wird bei der nächsten Ziehung um mehr Geld gespielt. Wenn die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 26.8.25 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot heute: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Wann ist der Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen vom Dienstag? Die Antwort hängt vom Bundesland ab, in dem Sie Ihren Spielschein abgeben. Das kann einen Unterschied von bis zu 20 Minuten ausmachen.

Welcher Eurojackpot-Annahmeschluss gilt wo in Deutschland? Hier geben wir einen Überblick für alle Bundesländer:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und die Kosten

Beim Eurojackpot werden in einem Tippfeld fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen angekreuzt. Die Kosten: Zwei Euro pro Tippfeld plus Bearbeitungsgebühren für den gesamten Spielschein, die vom Bundesland abhängen.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung

Sie können zwischen 20 und 21 Uhr mit der Veröffentlichung der Eurolotto-Zahlen rechnen. Anders als beim Lotto 6 aus 49 ist die Uhrzeit nicht minutengenau festgelegt. Die Eurojackpot-Ziehung startet dann, wenn alle Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spieler übermittelt haben.

Gab es einen Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 26.8.25?

Es ist nicht möglich, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im Stream zu verfolgen. Es wird weder am Dienstag noch am Freitag eine Übertragung im Live-Stream oder TV angeboten.

Gewinnchancen beim Eurojackpot

Je nach Gewinnklasse liegen die Gewinnchancen beim Eurojackpot zwischen 1:49 und 1:140 Millionen. Damit sind die Wahrscheinlichkeiten allgemein niedrig.

Hier bekommen Sie für alle zwölf Klassen beim Eurolotto den Überblick, wie die Chancen auf Gewinne stehen:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich Eurojackpot spielen?

Nicht nur in Deutschland ist es möglich, Eurojackpot zu spielen. Wie der Name schon zeigt, handelt es sich um eine europäische Lotterie. Mittlerweile sind 18 Länder daran beteiligt.

Das sind alle Teilnehmer-Länder beim Eurolotto:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis: Genau wie Lotto 6 aus 49 handelt es sich auch beim Eurojackpot um Glücksspiel und das kann süchtig machen. Wer unter einer Glücksspielsucht leidet oder sich darüber informieren will, sollte sich an eine Beratungsstelle wenden. So gibt es eine kostenlose Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), die anonym über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 angerufen werden kann. Erreichbar ist sie montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.