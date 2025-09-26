Eurojackpot-Zahlen heute vom 26.9.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 10 Millionen Euro

Mit den Eurojackpot-Zahlen von heute wird um einen Jackpot gespielt, der zuletzt geleert wurde: 120 Millionen Euro sind nach Deutschland gegangen. Das bedeutet, dass der mögliche Hauptgewinn am 26.9.25 wieder bei der kleinstmöglichen Summe von 10 Millionen Euro startet.

Dass der Jackpot wie zuletzt geknackt wird, kommt nur sehr selten vor. Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit, alle sieben Zahlen richtig anzukreuzen, mit 1:140 Millionen verschwindend gering.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen heute am 26.9.25? Nach der Ziehung vom Freitag erfahren Sie das Ergebnis in diesem Artikel. Dazu gibt es allgemeine Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Eurojackpot-Zahlen heute am 26.9.25: Gewinnzahlen vom Freitag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

Eurozahlen 2 aus 12 : Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen verraten immer, ob der Jackpot geknackt wurde oder nicht. Sie geben nämlich einen Überblick über die Anzahl der Gewinner und die Höhe der Gewinne. Veröffentlicht werden sie noch am späten Freitagabend. Wenn die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 26.9.25 feststehen, finden Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Wann ist der Annahmeschluss für die Zahlen?

Beim Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern. Die Uhrzeiten reichen von 18.40 über 18.45 bis hin zu 19 Uhr

In welchem Bundesland muss welcher Eurojackpot-Annahmeschluss beachtet werden? Das ist die Übersicht:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und die Kosten

Fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen werden beim Eurojackpot je Tippfeld angekreuzt. Auf einem Spielschein können mehrere Tippfelder ausgefüllt werden. Die Kosten liegen bei zwei Euro je Tippfeld plus Bearbeitungsgebühren für den gesamten Spielschein.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Freitag: Wann werden die Zahlen gezogen?

Zwischen 20 und 21 Uhr kann damit gerechnet werden, dass die Eurolotto-Zahlen veröffentlicht werden. Eine genauere Uhrzeit lässt sich für die Eurojackpot-Ziehung nicht angeben. Sie startet dann, wenn alle Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spieler gemeldet haben.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 26.9.25?

Wenn Sie die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im Stream sehen möchten, werden Sie enttäuscht. Es wird beim Eurolotto generell keine Übertragung angeboten.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Ab drei richtigen Zahlen gibt es beim Eurojackpot Geld. Aber selbst in den niedrigsten Gewinnklassen stehen die Chancen auf Gewinne eher schlecht.

Das ist die Übersicht über die Gewinnwahrscheinlichkeiten für alle zwölf Gewinnklassen:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich noch Eurojackpot spielen?

Im Laufe der Zeit haben sich immer mehr Länder dem Eurojackpot angeschlossen. Mittlerweile sind es 18.

Das sind alle Länder, in denen sich Eurolotto spielen lässt:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis zum Eurojackpot: Glücksspiel kann süchtig machen. Wer unter einer Glücksspielsucht leidet oder sich darüber informieren möchte, kann sich an verschiedene Beratungsangebote in Deutschland wenden. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine kostenlose Hotline an. Die kann über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 kostenlos und anonym angerufen werden - montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.