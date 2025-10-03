Eurojackpot-Zahlen heute vom 3.10.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 28 Millionen Euro

Mit den Eurojackpot-Zahlen von heute geht es um einen Jackpot, der zuletzt nicht geknackt werden konnte. Für die Ziehung am Tag der Deutschen Einheit 2025 beträgt der Hauptgewinn daher 28 Millionen Euro. Zuletzt hatte es wieder kein Spieler geschafft, alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig zu tippen. Sechs Teilnehmer gewannen immerhin jeweils rund 230.000 Euro – ihnen hatte nur eine Eurozahl gefehlt.

Die Chance, beim sogenannten Eurolotto alle sieben Zahlen richtig zu tippen, ist verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeit liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen heute am 3.10.25? Nach der Ziehung vom Freitag erfahren Sie die Gewinnzahlen in diesem Artikel. Dazu kommen allgemeine Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Eurojackpot-Zahlen heute am 3.10.25: Gewinnzahlen vom Freitag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

Eurozahlen 2 aus 12 : Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen verraten, wie viele Spieler welche Summen abgeräumt haben. Sie zeigen außerdem, ob der Jackpot geknackt wurde oder weiter steigt. Die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 3.10.25 werden noch am späten Freitagabend veröffentlicht. Sie finden sie dann auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Annahmeschluss für die Zahlen

Wann der Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen ist, hängt vom Bundesland ab. Die Unterschiede können bis zu 20 Minuten betragen.

Hier finden Sie für alle Bundesländer in Deutschland die Übersicht, wo welcher Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen gilt:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und Kosten

Beim Eurojackpot geht es darum, in einem Tippfeld fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen anzukreuzen. Es können auch mehrere Tippfelder ausgefüllt werden. Die Kosten liege bei je zwei Euro plus Bearbeitungsgebühren für den gesamten Spielschein.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Freitag

Es kann damit gerechnet werden, dass die Eurojackpot-Zahlen zwischen 20 und 21 Uhr vorliegen. Ganz genau festgelegt ist die Uhrzeit für die Ziehung der Eurolotto-Zahlen nicht. Sie startet dann, wenn alle Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spieler gemeldet haben.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 3.10.25?

Es besteht keine Möglichkeit, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im Stream zu sehen. Weder am Dienstag noch am Freitag wurde eine Übertragung im Live-Stream angeboten.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Bei Eurojackpot gibt es zwölf Gewinnklassen. In der niedrigsten lässt sich mit zwei Gewinnzahlen plus eine Eurozahl etwas Geld gewinnen. Aber selbst dort beträgt die Chance nur 1:49. Wie sehen die Gewinnwahrscheinlichkeiten in den anderen Klassen aus? Das ist die Übersicht:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich Eurojackpot spielen?

Nicht nur in Deutschland lässt sich Eurojackpot spielen. Mittlerweile sind 18 Länder an der europäischen Lotterie beteiligt. Alle Spielen hoffen dabei auf denselben Jackpot.

Das ist die komplette Liste aller Teilnehmer-Länder beim Eurolotto:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein Hinweis zum Eurojackpot: Glücksspiel kann süchtig machen. Für Betroffene und Angehörige gibt es verschiedene Beratungsangebote in Deutschland. Eines davon ist die kostenlose Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Die lässt sich über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 auch anonym anrufen. Erreichbar sind Ansprechpartner dort montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.