Eurojackpot-Zahlen gestern am 5.5.23: Die Gewinnzahlen für 10 Millionen

Mit den richtigen Eurojackpot-Zahlen am 5.5.23 kann man bis zu zehn Millionen Euro gewinnen. Die Gewinnzahlen vom Eurolotto finden Sie nach der Ziehung hier.

Die Eurojackpot-Zahlen waren gestern bis zu 10 Millionen Euro wert. Es ist die geringste Gewinnsumme, um die beim Eurojackpot gespielt werden kann, da der Hauptgewinn von 13 Millionen Euro am vergangenen Spieltag abgeräumt wurde. Darüber hinaus durfte eine Person sich über 870.000 Euro freuen und fünf Richtige wurden gleich sieben Mal getippt, was den Gewinnern eine Summe von 70.000 Euro einbrachte.

Die Chancen darauf den Jackpot zu knacken sind beim Eurolotto sehr gering: Die Gewinnchance liegt bei gerade einmal 1:140 Millionen.

In diesem Artikel finden Sie nach der Ziehung die Eurojackpot-Zahlen vom 5.5.23. Wir haben darüber hinaus weitere Infos zum Annahmeschluss, zur Uhrzeit der Ziehung und zu den Quoten für Sie.

Eurojackpot-Zahlen gestern: Gewinnzahlen vom Freitag, 5.5.23

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 17 - 18 - 30 - 33- 35

: 17 - 18 - 30 - 33- 35 Eurozahlen 2 aus 12: 6 - 8

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von gestern

Ob der Jackpot bei der heutigen Ziehung der Eurolotto-Zahlen geknackt wird, zeigen die Quoten, die nach der Ziehung am Abend veröffentlicht werden. Wir informieren Sie hier, sobald die Gewinnquoten für die Eurojackpot-Zahlen von heute feststehen.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 0x unbesetzt 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 1x 1.510.609,60€ 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 11x 77.446,60€ 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 36x 3903,30€ 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 565x 310,80€ 6 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 1369x 141,10€ 7 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 1102x 127,50€ 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 20.568x 21,70€ 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 25.058x 19,90€ 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 51.358x 18,40€ 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 103.141x 11,10€ 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 390.735x 9,10€

Eurojackpot: Wann ist der Annahmeschluss der Zahlen?

Bei der Uhrzeit für den Annahmeschluss kommt es auf das jeweilige Bundesland an, in dem gespielt wird. In Berlin müssen die Zahlen beispielsweise spätestens um 18.45 Uhr abgegeben werden, während Spieler in Bayern bis 19 Uhr Zeit haben.

Wir haben hier eine Tabelle mit den Zeiten für den Eurojackpot-Annahmeschluss für Sie:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung

Es gibt keine feste Uhrzeit für die Eurojackpot-Ziehung. Die Zahlen werden gezogen, sobald alle teilnehmenden Länder die Eurojackpot-Zahlen des Tages gemeldet haben. Die Ziehung wird jedoch immer zwischen 20 und 21 Uhr durchgeführt.

Gewinnchance beim Eurojackpot

Dass die Chancen auf das Knacken des Jackpots gering sind, ist gemeinhin bekannt. Doch auch für die niedrigste Gewinnklasse mit zwei Richtigen + Eurozahl beträgt die Gewinnchance gerade einmal 1:49. Welche Chancen haben Sie in einer der anderen Gewinnklassen richtig zu tippen? Die Tabelle mit allen Gewinnwahrscheinlichkeiten kommt direkt von lotto.de:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

18 Länder beim Eurolotto

An der europäischen Lotterie nehmen aktuell 18 Länder teil. Eine Übersicht mit allen teilnehmenden Ländern finden Sie hier:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie das Tippen beim Eurojackpot kann süchtig machen. Hilfe gibt es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Falls Sie Beratung oder Hilfe benötigen, können Sie die kostenlose Hotline 0800 - 1 37 27 00 anrufen.