Eurojackpot-Zahlen heute am 7.10.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 36 Millionen Euro

Mit den Eurojackpot-Zahlen von heute geht es um mehr Geld als bei der vorherigen Ziehung vom sogenannten Eurolotto: Es wird am 7.10.25 um bis zu 36 Millionen Euro gespielt. Zuletzt hatte es kein Spieler geschafft, alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig zu tippen.

Wer den Jackpot knacken möchte, muss etwas schaffen, was extrem unwahrscheinlich ist: Alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig tippen. Die Chance liegt nur bei 1:140 Millionen.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen heute am 7.10.25? Nach der Ziehung vom Dienstag erfahren Sie das in diesem Artikel. Dazu beantworten wir weitere Fragen: Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Wann ist der Annahmeschluss? Und wie sehen die Gewinnchancen in allen Klassen aus?

Eurojackpot-Zahlen heute, 7.10.25 Gewinnzahlen vom Dienstag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

Eurozahlen 2 aus 12 : Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Dienstag geben einen Überblick über die Anzahl der Gewinner und die Höhe der Gewinne. Wird der Jackpot nicht geknackt, steigt er weiter. Die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 7.10.25 werden noch am späten Dienstagabend veröffentlicht. Sie finden sie dann auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Annahmeschluss für die Zahlen

Was ist der Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen? Die Uhrzeit hängt vom Bundesland ab. Sie liegt aber immer im Zeitraum zwischen 18.40 und 19 Uhr.

Hier finden Sie den Überblick für alle Bundesländer in Deutschland, wo welcher Eurojackpot-Annahmeschluss gilt:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und die Kosten

Beim Eurojackpot geht es darum, fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen anzukreuzen. Für ein solches Tippfeld mit sieben angekreuzten Zahlen fallen Kosten von zwei Euro an. Dazu kommen Bearbeitungsgebühren für den Spielschein.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung

In der Regel werden die Eurojackpot-Zahlen zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht. Genauer lässt sich dieser Zeitraum nicht eingrenzen. Entscheidend ist, wie schnell die Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spieler melden.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 7.10.25?

Es besteht keine Möglichkeit, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im Stream oder TV zu sehen. Es wird nie eine Übertragung angeboten.

Gewinnchancen beim Eurojackpot im Überblick

Insgesamt gibt es zwölf Gewinnklassen beim Eurojackpot. Geld gibt es ab drei richtigen Zahlen, für den Jackpot müssen alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen stimmen.

Wie stehen die Chancen auf Gewinne? Das ist die Übersicht über die Wahrscheinlichkeiten in allen Klassen:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich Eurojackpot spielen?

Insgesamt gibt es 18 Länder beim Eurojackpot. Im Laufe der Zeit ist diese Zahl immer weiter gestiegen. An der ersten Ziehung im März 2012 waren deutlich weniger Länder beteiligt: neben Deutschland noch Dänemark, Grönland, die Färöer, Estland, Finnland, die Niederlande und Slowenien.

Das ist die komplette Liste der Teilnehmer-Länder im Jahr 2025:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen - das trifft auch auf den Eurojackpot zu. Wer Hilfe im Kampf gegen die Glücksspielsucht benötigt, sollte sich an Beratungsstellen wenden. Eine Anlaufstelle ist die kostenlose Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), die anonym über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 angerufen werden kann. Die Zeiten: montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.