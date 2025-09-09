Eurojackpot-Zahlen heute am 9.9.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 86 Millionen Euro

Mit den Eurojackpot-Zahlen von heute wird um einen Jackpot gespielt, der mittlerweile recht voll ist: Am 9.9.25 geht es um bis zu 86 Millionen Euro. Denn auch bei der vorherigen Ziehung hatte kein Spieler alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig getippt. Eine Person gewann aber immerhin mehr als 2,5 Millionen Euro, da ihr nur eine Eurozahl gefehlt hatte.

Wer den Jackpot beim sogenannten Eurolotto knacken möchte, muss wirklich alle sieben Zahlen richtig ankreuzen. Dass das einem Spieler gelingt, ist eine Seltenheit. Die Chance darauf ist nämlich verschwindend gering: Die Wahrscheinlichkeit liegt nur bei 1:140 Millionen.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen heute am 9.9.25? Nach der Ziehung erfahren Sie das Ergebnis sofort in diesem Artikel. Dazu kommen allgemeine Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Eurojackpot-Zahlen heute, 9.9.25: Gewinnzahlen vom Dienstag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

Eurozahlen 2 aus 12 : Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen wurden noch am späten Dienstagabend veröffentlicht. Diese bieten einen Überblick darüber, wie viele Gewinner welche Summen erhalten. Wenn die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 9.9.25 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Annahmeschluss für die Zahlen

Wann ist der Annahmeschluss beim Eurojackpot? Die Antwort hängt davon ab, in welchem Bundesland Sie Ihren Spielschein abgeben möchten. Das kann einen Unterschied von bis zu 20 Minuten ausmachen.

Hier finden Sie den Überblick über den Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen, der die Uhrzeiten für alle Bundesländer in Deutschland zeigt:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und die Kosten

Die Kosten beim Eurojackpot liegen bei zwei Euro pro Tippfeld plus Bearbeitungsgebühren für den Spielschein, die vom Bundesland abhängen. In einem Tippfeld werden fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen angekreuzt. Ab drei richtigen Zahlen gibt es Geld.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung

Die Ziehung der Eurolotto-Zahlen beginnt dann, wenn alle Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spieler gemeldet haben. Normalerweise wird das Ergebnis zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 9.9.25?

Es gibt keine Möglichkeit, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im TV oder Stream zu sehen. Es wird schlichtweg keine Übertragung angeboten.

Gewinnchancen beim Eurojackpot

Beim Eurojackpot gibt es zwölf Gewinnklassen - beginnend von zwei Gewinnzahlen plus eine Eurozahl bis hin zu allen sieben Zahlen. Je mehr Zahlen richtig sind, desto höher fällt der Gewinn aus - desto niedriger ist aber auch die Chance.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Eurojackpot im Überblick:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich Eurojackpot spielen?

Nicht nur in Deutschland lässt sich Eurojackpot spielen. Insgesamt sind 18 Länder daran beteiligt.

Das ist die komplette Liste aller Teilnehmer-Länder beim Eurolotto:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein Hinweis zum Eurojackpot: Glücksspiel kann süchtig machen. Anzeichen einer Glücksspielsucht müssen ernst genommen werden. In Deutschland gibt es verschiedene Beratungsstellen, an die sich Betroffene und Angehörige wenden können. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine kostenlose Hotline über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 an. Die ist montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr erreichbar.