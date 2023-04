Eurojackpot-Zahlen heute am 14.4.23: Gewinnzahlen für 27 Millionen

Mit den Eurojackpot-Zahlen heute am 14.4.23 geht es um bis zu 27 Millionen Euro. Die Gewinnzahlen vom Eurolotto erfahren Sie nach der Ziehung sofort hier.

Die Eurojackpot-Zahlen von heute sind bis zu 27 Millionen Euro wert, weil bei der vergangenen Ziehung niemand den Jackpot leeren konnte. Fünf richtige Gewinnzahlen und eine Eurozahl reichten einem Spieler zwar für mehr als 900.000 Euro, die zweite Eurozahl fehlte aber für den Hauptgewinn.

Die Chance auf den Jackpot beim sogenannten Eurolotto beträgt allerdings auch gerade einmal 1:140 Millionen. Das liegt fast im Bereich des Unmöglichen.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen heute am Freitag, 14.4.23? Hier finden Sie die Gewinnzahlen direkt nach der Ziehung - und dazu weitere Infos rund um Quoten oder Annahmeschluss.

Eurojackpot-Zahlen heute, 14.4.23: Gewinnzahlen vom Freitag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

: Zahlen werden noch gezogen Eurozahlen 2 aus 12: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den aktuellen Zahlen von heute

Wird der Jackpot am 14.4.23 mit den richtigen Eurojackpot-Gewinnzahlen geknackt oder geht es bei der nächsten Ziehung um mehr Geld? Das zeigen die Quoten, die am späten Freitagabend veröffentlicht werden. Wenn die Gewinnquoten feststehen, erfahren Sie sie an dieser Stelle.

Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Bis wann lassen sich die Eurojackpot-Zahlen abgeben, um noch an der aktuellen Ziehung teilnehmen zu können? Der Annahmeschluss schwankt je nach Bundesland ein wenig.

Welcher Eurojackpot-Annahmeschluss in Ihrem Bundesland gilt, sehen Sie in dieser Tabelle.

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Wann ist die Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung?

Die Gewinnzahlen beim Eurojackpot werden zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht. Genauer ist die Uhrzeit nicht festgelegt. Sie hängt davon ab, wie schnell die teilnehmenden Länder alle Tipps melden.

Eurolotto-Gewinnzahlen: Gewinnchance beim Eurojackpot

Die folgende Tabelle zeigt für die einzelnen Gewinnklassen, wir wahrscheinlich es beim Eurolotto ist, Geld abzuräumen. Die Chancen sind in keiner Klasse besonders hoch.

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Welche Länder machen beim Eurojackpot mit?

Nicht nur in Deutschland kann Eurojackpot gespielt werden. Diese 18 Länder machen bei der europäischen Lotterie mit.

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem bei der kostenlosen Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) Hilfe: 0800 - 1 37 27 00. (sge)