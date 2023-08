Eurojackpot-Zahlen gestern am 1.8.23: Das sind die Gewinnzahlen für 98 Millionen

Gestern am 1.8.23 können die Eurojackpot-Zahlen bis zu 98 Millionen Euro wert sein. Unmittelbar nach der Eurolotto-Ziehung erfahren Sie die Gewinnzahlen hier.

Bei der vergangenen Ziehung am Freitag, dem 28. Juli 2023 lockte der Eurojackpot mit einem möglichen Gewinn von 87 Millionen Euro. Allerdings hatte niemand das richtige Händchen beziehungsweise die richtigen Zahlen. So stieg der Eurojackpot weiter und belief sich für Ziehung am gestrigen Dienstag, dem 1. August auf ganze 98 Millionen Euro.

So groß die Augen bei dieser enormen Summe auch werden, so klein ist jedoch die Wahrscheinlichkeit, am Ende tatsächlich der oder die Glückliche zu sein. Für den ganzen Jackpot müssen alle fünf Gewinnzahlen sowie die beiden Eurozahlen korrekt sein. Daher verwundert es auch nicht, wenn man auf die Gewinnwahrscheinlichkeit blickt. Diese liegt bei 1 zu 139.838.160.

Jeden Dienstag und Freitag werden im finnischen Helsinki die Eurojackpot-Zahlen gezogen. Sobald die Ziehung erfolgt ist, finden Sie die Gewinnzahlen in diesem Artikel. Darüber hinaus präsentieren wir Ihnen die Quoten und sämtliche Informationen in Sachen Annahmeschluss, Teilnehmer-Länder sowie Uhrzeit der Ziehung.

Eurojackpot-Zahlen gestern: Gewinnzahlen vom Dienstag, dem 1.8.23

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 2 - 9 - 38 - 40 - 44

: 2 - 9 - 38 - 40 - 44 Eurozahlen 2 aus 12: 5 - 11

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung gestern: Quoten zu den Zahlen vom 1. August 2023

Die jeweiligen Quoten für die aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen werden stets am späten Abend des Dienstags veröffentlich. Sie geben an, welche Gewinnbeträge wie oft gewonnen wurden und ob schließlich bei der aktuellen Ziehung der Jackpot geknackt werden konnte. Sobald die Gewinnquoten der Eurojackpot-Ziehung veröffentlicht wurden, finden Sie diese genau hier:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen unbesetzt unbesetzt 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 6 x 355.037,40 € 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 7 x 171.621,10 € 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 21 x 9436,20 € 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 640 x 387 € 6 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 1317 x 206,80 € 7 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 1375 x 144,10 € 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 20.330 x 31 € 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 29.167 x 24,20 € 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 70.272 x 19 € 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 110.304 x 15,10 € 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 456.517 x 11 €

Eurojackpot gestern: Wann ist der Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto?

Je nach Bundesland unterscheidet sich geringfügig der Annahmeschluss eines Scheins für den Eurojackpot. Dabei geht die Zeitspanne von 18.40 Uhr bis 19 Uhr. Um wie viel Uhr im jeweiligen Bundesland der konkrete Annahmeschluss festgelegt ist, das können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und Kosten für einen Schein

Pro Tippfeld bezahlen Sie zwei Euro sowie eine Bearbeitungsgebühr. So gehört zu einem Tipp für den Eurojackpot eine Auswahl von fünf aus insgesamt 50 Gewinnzahlen. Zusätzlich werden zwei von 12 möglichen Eurozahlen ausgewählt.

Um wie viel Uhr ist die Eurojackpot-Ziehung am Dienstag?

Eine feste Uhrzeit ist für die Eurojackpot-Ziehung nicht vorgesehen. Sobald sämtliche Tipps aus allen teilnehmenden Ländern eingegangen sind, findet die Lotterie statt. Gegen 20 und 21 Uhr werden die Gewinnzahlen dann definitiv bekanntgegeben.

Eurolotto gestern am 1.8.23: Gibt es einen Live-Stream für die Eurojackpot-Ziehung?

Im Gegensatz zum Lotto 6 aus 49 gibt es beim Eurojackpot keinen Live-Stream. Lediglich die Gewinn- und Eurozahlen werden nach Ziehung veröffentlicht.

Gewinnchancen beim Eurojackpot

Wie bereits erwähnt ist die Wahrscheinlichkeit, mit den eigenen Zahlen den Eurojackpot zu gewinnen, sehr gering. Wie die Gewinnchancen stehen, das sehen Sie hier:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Eurolotto: In welchen Ländern lässt sich um den Eurojackpot spielen?

In zahlreichen Ländern Europas wird regelmäßig für den Eurojackpot getippt. Zusammen mit Deutschland nehmen insgesamt 18 Länder daran teil:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

in wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Unter anderem gibt es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) Hilfsangebote. Dazu gehört die kostenlose Hotline 0800 - 1 37 27 00, über die sich Betroffene oder Angehörige anonym beraten lassen können.