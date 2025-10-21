Eurojackpot-Zahlen heute am 21.10.25: Das sind die Gewinnzahlen

Bei der europäischen Zahlenlotterie Eurojackpot ist am heutigen Freitag, dem 21. Oktober 2025, ein Gewinn von 10 Millionen Euro möglich. Die Lotterie bietet zweimal pro Woche, nämlich jeweils dienstags und freitags, die Möglichkeit auf hohe Geldgewinne. Damit der Jackpot geknackt wird, müssen insgesamt sieben Zahlen korrekt getippt werden – fünf aus einer Zahlenreihe von 1 bis 50 sowie zwei aus einer Auswahl von 1 bis 12. Die Wahrscheinlichkeit, alle Gewinnzahlen richtig vorherzusagen, liegt allerdings nur bei etwa 1:140 Millionen und ist dementsprechend ausgesprochen gering.

Nach der Eurolotto-Ziehung heute am 21. Oktober 2025 werden die aktuellen Gewinnzahlen in diesem Artikel veröffentlicht. Darüber hinaus finden sich hier Angaben zu den Gewinnquoten, dem Annahmeschluss sowie zur genauen Uhrzeit der Ziehung.

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Die Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Dienstag geben Aufschluss darüber, welche Beträge an die jeweiligen Gewinner ausgezahlt werden. Wird der Jackpot nicht geknackt, wächst der Betrag logischerweise für die nächste Ziehung weiter an. Die Gewinnquoten der Eurolotto-Ziehung vom 21. Oktober 2025 werden nach der Ziehung am Dienstagabend auf der offiziellen Website bekannt gegeben.

Eurojackpot heute: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Der Annahmeschluss für den Eurojackpot verrät, bis wann ein Spielschein eingereicht werden muss, um an der aktuellen Ziehung teilzunehmen. Je nach Bundesland kann dieser Zeitpunkt jedoch variieren, auch wenn die Abweichungen nicht besonders groß sind.

Unsere folgende Übersicht zeigt, zu welcher Uhrzeit der Annahmeschluss in den verschiedenen Bundesländern erfolgt:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und Kosten

Beim Eurojackpot müssen alle Teilnehmenden in einem Tippfeld fünf von fünfzig Hauptzahlen sowie zwei von zwölf Eurozahlen auswählen. Erst ab drei richtigen Zahlen erhält man einen Gewinn. Für jedes Tippfeld fallen Gebühren in Höhe von zwei Euro an, hinzu kommen außerdem Bearbeitungsgebühren für den Spielschein.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag

Für gewöhnlich erfolgt die Veröffentlichung der Eurolotto-Zahlen zwischen 20 und 21 Uhr. Eine immer geltende, festgelegte Uhrzeit für die Ziehung des Eurojackpots gibt es allerdings nicht. Die Ziehung beginnt erst, sobald alle teilnehmenden Länder die Tipps ihrer Spieler eingereicht haben.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 21.10.25?

Eine Live-Übertragung der Eurojackpot-Ziehung ist in der Regel nicht verfügbar. Es wird somit keine direkte Übertragung angeboten. Stattdessen müssen Sie auf die offizielle Bekanntgabe der fünf Gewinnzahlen und zwei Eurozahlen warten.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Die Wahrscheinlichkeit, bei der Eurojackpot-Lotterie zu gewinnen, variiert je nach Gewinnkategorie und liegt, wie eingangs bereits angedeutet, zwischen 1:49 und 1:140 Millionen. Insgesamt existieren zwölf verschiedene Gewinnstufen.

Hier einmal eine konkrete Darstellung der Gewinnchancen beim Eurolotto:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich überall Eurojackpot spielen?

Im Kalenderjahr 2025 nehmen insgesamt achtzehn Länder am Eurojackpot teil. Das war aber nicht von Anfang an der Fall: Bei der ersten Ziehung im März 2012 gestaltete sich das Teilnehmerfeld im Vergleich zu heute noch deutlich kleiner. Damals waren lediglich Deutschland, Dänemark, Grönland, die Färöer-Inseln, Estland, Finnland, die Niederlande und Slowenien dabei.

Hier folgt die vollständige Liste der Länder, die 2025 am Eurojackpot teilnehmen:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen – dies betrifft sowohl den Eurojackpot als auch klassische Lotterien wie Lotto 6 aus 49. Zur Unterstützung bei der Bewältigung von Spielsucht gibt es verschiedene Beratungsangebote. Zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), die eine kostenlose Hotline unter der Nummer 0800 - 1 37 27 00 bereitstellt. Diese ist von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 18 Uhr erreichbar und ermöglicht Betroffenen eine anonyme Beratung.