Eurojackpot-Zahlen heute am 7. April 2023: Das sind die Gewinnzahlen

Wir informieren Sie über die aktuellen Gewinnzahlen im Eurojackpot heute am 7. April 2023. Nach der Ziehung finden Sie die Gewinnzahlen und Quoten hier.

Heute am 7. April 2023 befinden sich 16. Millionen Euro im Eurojackpot. Wird heute ein Teilnehmer zum Millionär? Das hört sich zwar verlockend an, dennoch liegt die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn nur bei 1:140 Millionen. Aber unmöglich ist es nicht, den Gewinn haben schon einige Deutsche abgeräumt. Insgesamt haben Menschen aus 18 Ländern die Möglichkeit, am Glücksspiel teilzunehmen. Allerdings müssen für den Jackpot die fünf Eurojackpot-Gewinnzahlen und die beiden Eurozahlen alle richtig sein.

Hier finden Sie die Eurojackpot-Zahlen heute Abend direkt nach der Ziehung. Außerdem erhalten Sie hier die Quoten und weitere Informationen wie den Annahmeschluss oder die Uhrzeit der Ziehung.

Eurojackpot-Zahlen heute: Gewinnzahlen vom Freitag, 7. April 2023

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 16 - 28 - 32 - 36 - 48

: 16 - 28 - 32 - 36 - 48 Eurozahlen 2 aus 12: 5 - 10

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung von heute: Quoten zu den Zahlen vom 7. April 2023

Jeden Freitagabend werden die Gewinnzahlen veröffentlicht. Dann ist klar, ob der Hauptgewinn abgeräumt wurde oder nicht. Später am Abend erscheinen dann auch die Quoten der aktuellen Ziehung:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen

2 5 Richtige + 1 Eurozahl

3 5 Richtige + 0 Eurozahlen

4 4 Richtige + 2 Eurozahlen

5 4 Richtige + 1 Eurozahl

6 3 Richtige + 2 Eurozahlen

7 4 Richtige + 0 Eurozahlen



8 2 Richtige + 2 Eurozahlen



9 3 Richtige + 1 Eurozahl



10 3 Richtige + 0 Eurozahlen

11 1 Richtige + 2 Eurozahlen

12 2 Richtige + 1 Eurozahl

Eurojackpot heute: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Annahmeschluss. Die Uhrzeiten können nämlich in den einzelnen Bundesländern variieren:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Das sind alle Länder, die beim Eurojackpot mitmachen:

Insgesamt ist der Eurojackpot in 18 Ländern verfügbar. Hier eine Übersicht:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Bisherige Eurojackpot-Gewinner

Mittlerweile sind beim Eurojackpot bis zu 120 Millionen Euro möglich. Möchten Sie gerne wissen, wer und wie oft der Hauptgewinn abgeräumt wurde. Wir haben die Details.

Im Mai 2015 gingen 90 Millionen nach Tschechien .

. Im Oktober 2016 ging die Summe von 90 Millionen an einen Gewinner aus Baden-Württemberg .

Oktober 2016 ging die Summe von 90 Millionen an einen Gewinner aus . Zum Jahreswechsel 2016/17 teilten sich fünf Eurojackpot-Spieler die 90 Millionen Euro.

Im Februar 2018 gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot.

den 90 Millionen-Jackpot. Im Juli 2018 wurde der Hauptgewinn zwischen Teilnehmern aus Sachsen-Anhalt und Hessen aufgeteilt.

zwischen Teilnehmern aus und aufgeteilt. Im Mai 2019 teilten sich Spieler aus Deutschland und Polen den Hauptgewinn .

und Polen den . Im August 2019 gingen die 90 Millionen nach Finnland .

. Im November 2019 teilten sich drei Gewinner aus Bayern , Hessen und Ungarn die Summe.

, und die Summe. Im Februar 2020 gewann ein Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen .

. Im Mai 2020 gewann ein Spieler aus Bayern - die Zahlen hatte er bei einem sogenannten Quicktipp von einem Zufallsgenerator auswählen lassen.

- die Zahlen hatte er bei einem sogenannten Quicktipp von einem Zufallsgenerator auswählen lassen. Im Januar 2021 räumte ein Spieler aus Ostwestfalen die 90 Millionen Euro ab.

die 90 Millionen Euro ab. Im Mai 2021 ging der Hauptgewinn wieder nach Deutschland , besser gesagt nach Hessen .

wieder nach , besser gesagt nach . Im November 2022 knackte ein Berliner den Jackpot von 120 Millionen Euro.

Achtung: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bietet eine Hotline für Betroffene an: 0800 - 1 37 27 00.