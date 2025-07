Eurojackpot-Zahlen gestern am 4.4.25: Das waren die Gewinnzahlen

Bei der europäischen Zahlenlotterie Eurojackpot war am gestrigen Freitag, dem 4. April 2025, ein Gewinn von 27 Millionen Euro möglich. Da bei der vorherigen Ziehung am Dienstag kein Hauptgewinn erzielt wurde, wuchs der Jackpot entsprechend an.

Die Lotterie bietet zweimal wöchentlich, jeweils dienstags und freitags, die Möglichkeit auf hohe Geldgewinne. Um den Jackpot zu gewinnen, müssen insgesamt sieben Zahlen korrekt getippt werden – fünf aus einer Zahlenreihe von 1 bis 50 sowie zwei aus einer Auswahl von 1 bis 12. Die Wahrscheinlichkeit, alle Gewinnzahlen richtig vorherzusagen, liegt bei etwa 1:140 Millionen.

Nach der Eurolotto-Ziehung am 4. April 2025 werden die aktuellen Gewinnzahlen in diesem Artikel veröffentlicht. Zusätzlich finden sich hier Angaben zu den Gewinnquoten, dem Annahmeschluss sowie zur genauen Uhrzeit der Ziehung.

Eurojackpot-Zahlen gestern, 4.4.25: Gewinnzahlen vom Freitag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 19 - 23 - 29 - 37 - 38

Eurozahlen 2 aus 12 : 2 - 8

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von gestern

Die Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Freitag bieten einen Überblick über die Beträge, die an die jeweiligen Gewinner ausgezahlt werden. Wird der Jackpot nicht geknackt, wächst der Betrag für die nächste Ziehung. Die Gewinnquoten der Eurolotto-Ziehung vom 4. April 2025 werden nach der Ziehung am Freitagabend auf der offiziellen Website bekannt gegeben.

Eurojackpot gestern: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Der Annahmeschluss für den Eurojackpot gibt an, bis wann ein Spielschein eingereicht werden muss, um an der aktuellen Ziehung teilzunehmen. In den verschiedenen Bundesländern kann dieser Zeitpunkt jedoch variieren.

Unsere Übersicht zeigt, zu welcher Uhrzeit der Annahmeschluss in den verschiedenen Bundesländern erfolgt:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und Kosten

Beim Eurojackpot müssen die Spieler in einem Tippfeld fünf von 50 Hauptzahlen sowie zwei von 12 Eurozahlen auswählen. Ab drei richtigen Zahlen erhält man einen Gewinn. Für jedes Tippfeld fallen Gebühren in Höhe von zwei Euro an, zusätzlich kommen Bearbeitungsgebühren für den Spielschein hinzu.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Freitag

Die Veröffentlichung der Eurolotto-Zahlen erfolgt in der Regel zwischen 20 und 21 Uhr. Eine genaue Uhrzeit für die Ziehung des Eurojackpots gibt es jedoch nicht. Die Ziehung beginnt, sobald alle teilnehmenden Länder die Tipps ihrer Spieler eingereicht haben.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung gestern am 4.4.25?

Eine Live-Übertragung der Eurojackpot-Ziehung war nicht verfügbar. Es wurde keine direkte Übertragung angeboten. Stattdessen mussetn Sie auf die offizielle Bekanntgabe der fünf Gewinnzahlen und zwei Eurozahlen warten.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Die Wahrscheinlichkeit, bei der Eurojackpot-Lotterie zu gewinnen, variiert je nach Gewinnkategorie und liegt zwischen 1:49 und 1:140 Millionen. Insgesamt existieren zwölf verschiedene Gewinnstufen.

Hier ist eine Darstellung der Gewinnchancen beim Eurolotto:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139..838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich überall Eurojackpot spielen?

2025 nehmen insgesamt 18 Länder am Eurojackpot teil. Die Anzahl der teilnehmenden Länder hat sich im Laufe der Zeit stetig erhöht. Bei der ersten Ziehung im März 2012 war das Teilnehmerfeld noch deutlich kleiner. Damals waren lediglich Deutschland, Dänemark, Grönland, die Färöer-Inseln, Estland, Finnland, die Niederlande und Slowenien dabei.

Die vollständige Liste der Länder, die 2025 am Eurojackpot teilnehmen, finden Sie hier in einer Übersicht:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann zu einer Sucht führen – dies betrifft sowohl den Eurojackpot als auch klassische Lotterien wie Lotto 6 aus 49. Zur Unterstützung bei der Bewältigung von Spielsucht gibt es verschiedene Beratungsangebote. Ein Beispiel ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), die eine kostenlose Hotline unter der Nummer 0800 - 1 37 27 00 bereitstellt. Diese ist von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 18 Uhr erreichbar und ermöglicht eine anonyme Beratung.