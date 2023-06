Eurojackpot-Zahlen heute am 9. Juni: Das sind die Gewinnzahlen

Beim Eurojackpot gibt es wieder Millionen zu gewinnen. Hier erfahren Sie direkt nach der Ziehung, wie die Gewinnzahlen für den Eurojackpot am 9. Juni lauten.

Beim Eurojackpot am 9. Juni geht es um nicht weniger als 85 Millionen Euro. Der Jackpot lockt Spieler aus ganz Europa in die Annahmestellen. Doch trotz der großen Spielerzahl ist es gut möglich, dass der Jackpot nicht geknackt wird. Denn dafür braucht ein Spieler wohl die richtigen fünf Eurojackpot-Gewinnzahlen als auch die beiden Eurozahlen. Die Chance darauf ist noch deutlich geringer, als die auf einen gewöhnlichen Lotto-Gewinn.

Welche Zahlen diesmal den ersehnten Reichtum bringen, erfahren Sie hier direkt nach der Ziehung. Außerdem versorgen wir Sie mit allen weiteren Infos rund um die Gewinnquoten, den Annahmeschluss und die Uhrzeit der Ziehung.

Eurojackpot-Zahlen heute: Gewinnzahlen vom Freitag, 8.6.23

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

: Zahlen werden noch gezogen Eurozahlen 2 aus 12: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung von heute: Quoten zu den Zahlen vom 8.6.23

Bereits am späten Abend der Ziehung werden die Quoten zu den Zahlen vom 8.6.23 veröffentlicht. Dann ist bekannt, ob der Jackpot geknackt wurde und welche Gewinne ausgeschüttet werden.

Sobald sie bekannt sind, finden Sie die Gewinnquoten hier:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 6 3 Richtige + 2 Eurozahlen 7 4 Richtige + 0 Eurozahlen 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 12 2 Richtige + 1 Eurozahl

Eurojackpot heute: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Wie so vieles ist auch der Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto in Deutschland nicht einheitlich geregelt. In einigen Bundesländern hat man bis 19.00 Uhr Zeit, um seine Zahlen abzugeben. Andere hingegen ziehen schon um 18.45 Uhr den Schlussstrich. Wieder andere haben sich dazu entschlossen, den Annahmeschluss auf die ungewöhnliche Uhrzeit 18.44 Uhr zu setzen.

Hier haben wir Ihnen die entsprechenden Uhrzeiten für den Annahmenschluss beim Eurojackpot für die einzelnen Bundesländer aufgelistet:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 18.44 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung vom 8.6.23

Obwohl es bei der Uhrzeit der Annahme der Zahlen so strenge Vorgaben gibt, findet die Eurojackpot-Ziehung nicht immer zum exakt gleichen Zeitpunkt statt. Stattdessen werden die Zahlen irgendwann im Zeitraum zwischen 20 und 21 Uhr gezogen. Das gilt auch für die Ziehung am 8.6.23.

Eurolotto-Gewinnzahlen: Gewinnchance beim Eurojackpot ist gering

Eine Zeit lang wurde der Eurojackpot recht häufig geknackt. Das lag aber schon damals weniger an den hohen Gewinnchancen als an der großen Zahl an Spielern. Die Gewinnchancen wurden dennoch weiter verringert, so dass sie nun bei unwahrscheinlichen 1:140 Millionen liegen.

Welche Länder spielen beim Eurojackpot mit?

Die große Spielerzahl beim Eurojackpot ergibt sich aus der Zahl der Länder, die an der Ziehung teilnehmen. Mittlerweile umfasst diese Liste 18 Staaten. Die folgenden Länder machen beim Eurojackpot mit:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene können sich unter anderem an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Diese bietet unter anderem diese diese kostenlose Hotline an: 0800 - 1 37 27 00.