Eurojackpot-Zahlen heute vom 15.8.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 18 Millionen Euro

Der Eurolotto-Jackpot ist weiter gestiegen: Mit den richtigen Eurojackpot-Zahlen können Sie heute am 15.8.25 bis zu 18 Millionen Euro gewinnen. Bei der Ziehung am Dienstag war es nämlich erneut keinem Spieler gelungen, alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig zu tippen. Zwei Spielern fehlte nur eine Eurozahl, was ihnen jeweils rund 630.000 Euro einbrachte.

Wer den Hauptgewinn abräumen will, muss wirklich alle sieben Zahlen beim sogenannten Eurolotto richtig tippen. Die Chance darauf? Verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei gerade einmal 1:140 Millionen.

Wie lauten die Eurojackpot-Zahlen heute am 15.8.25? Nach der Ziehung vom Freitag haben wir die aktuellen Zahlen hier für Sie. Dazu gibt es weitere interessante Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Eurojackpot-Zahlen heute, 15.8.25: Gewinnzahlen vom Freitag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

Eurozahlen 2 aus 12 : Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Freitag werden nach der Ziehung noch am späten Abend veröffentlicht. Sie geben einen Überblick darüber, welche Summen ausgeschüttet werden und ob der Jackpot geknackt wurde oder weiter steigt. Wenn die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 15.8.25 feststehen, finden Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Annahmeschluss für die Zahlen

Wann ist der Annahmeschluss beim Eurojackpot am Freitag, dem 15.8.25? Das hängt davon ab, in welchem Bundesland Sie Ihren Spielschein abgeben.

Wo gilt welcher Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen? Hier bekommen Sie den Überblick für alle Bundesländer in Deutschland:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und Kosten

Beim Eurojackpot geht es darum, fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen anzukreuzen. Je Tippfeld mit sieben angekreuzten Zahlen liegen die Kosten bei zwei Euro. Dazu kommen Bearbeitungsgebühren für den Spielschein.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Freitag

Wer auf die Veröffentlichung der Eurolotto-Zahlen wartet, muss sich meistens bis zum Zeitraum zwischen 20 und 21 Uhr gedulden. Eine minutengenaue Uhrzeit für die Eurojackpot-Ziehung gibt es nicht. Es hängt davon ab, wie schnell die Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spieler melden.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 15.8.25?

Wer die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im Stream sehen will, wird leider enttäuscht. Im Gegensatz zu Samstags- und Mittwochslotto wird die Ziehung der Eurolotto-Zahlen nicht im Live-Stream oder TV übertragen.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Die Chancen beim Eurojackpot hängen von der Gewinnklasse und den möglichen Gewinnsummen ab. Die Wahrscheinlichkeiten liegen zwischen 1:49 und 1:140 Millionen.

Das sind die Gewinnchancen beim Eurolotto im Überblick:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo kann man Eurojackpot spielen?

Im Laufe der Zeit ist es in immer mehr Ländern möglich geworden, Eurojackpot zu spielen. Mittlerweile sind es 18.

Das ist die Liste aller Teilnehmer-Länder beim Eurolotto:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Wichtiger Hinweis zum Eurojackpot: Glücksspiel kann süchtig machen. In Deutschland gibt es verschiedene Beratungsangebote wie zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 erreichen Sie die kostenlose Hotline der BzgA, die anonym angerufen werden kann. Erreichbar ist sie montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.