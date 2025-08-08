Eurojackpot-Zahlen heute am 8.8.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 36 Millionen Euro

Mit den Eurojackpot-Zahlen von heute geht es um einen Jackpot von 36 Millionen Euro. Bei der vorherigen Ziehung konnte niemand den Hauptgewinn mit allen fünf Gewinnzahlen und beiden Eurozahlen abräumen, weshalb die Summe im Jackpot erneut gestiegen ist. Ein Spieler tippte 5 Richtige mit einer Eurozahl und gewann rund 1,4 Millionen Euro.

Wer den Jackpot knacken möchte, muss alle sieben Zahlen beim sogenannten Eurolotto richtig tippen. Die Chance darauf? Verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeit beträgt nur 1:140 Millionen.

Wie lauten die Eurojackpot-Zahlen heute am 8.8.25? Nach der Ziehung vom Freitag erfahren Sie hier das Ergebnis und die Quoten. Dazu gibt es allgemeine Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und Teilnehmer-Länder.

Eurojackpot-Zahlen heute, 8.8.25: Gewinnzahlen vom Freitag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

Eurozahlen 2 aus 12 : Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen werden noch am späten Freitagabend bekannt gegeben. Sie zeigen, wie viele Spieler welche Summen bekommen. Wenn die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 8.8.25 feststehen, können Sie sie auf der offiziellen Website nachlesen.

Eurojackpot: Wann ist der Annahmeschluss für die Zahlen?

Es muss der Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen beachtet werden, wenn man an der aktuellen Ziehung teilnehmen möchte. Die Uhrzeit hängt vom Bundesland ab.

Hier sehen Sie für alle Bundesländer in Deutschland, wo welcher Eurojackpot-Annahmeschluss gilt:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und Kosten

Beim Eurojackpot müssen in einem Tippfeld fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen getippt werden. Ab drei richtigen Zahlen gibt es Geld. Je Tippfeld fallen Kosten von zwei Euro an. Dazu kommen Bearbeitungsgebühren für den Spielschein.

Was ist die Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Freitag?

Sie können zwischen 20 und 21 Uhr damit rechnen, dass die Eurolotto-Zahlen veröffentlicht werden. Ganz genau ist die Uhrzeit der Ziehung beim Eurojackpot nicht festgelegt. Es geht los, wenn alle Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spieler übermittelt haben.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 8.8.25?

Es ist nicht möglich, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im Stream zu sehen. Es wird nie eine Übertragung angeboten. Sie müssen also die offizielle Veröffentlichung der fünf Gewinnzahlen und zwei Eurozahlen abwarten.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Beim Eurojackpot gibt es zwölf Gewinnklassen mit unterschiedlichen Gewinnwahrscheinlichkeiten. Wie stehen die Chancen? Das ist die Übersicht für alle Klassen:

Gewinnklasse 1 (5 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:139.838.160

Gewinnklasse 2 (5:1 Zahlen): Gewinnchance 1:6.991.908

Gewinnklasse 3 (5 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:3.107.515

Gewinnklasse 4 (4 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:621.503

Gewinnklasse 5 (4 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:31.075

Gewinnklasse 6 (3 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:31.075

Gewinnklasse 7 (4 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:13.811

Gewinnklasse 8 (2 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:985

Gewinnklasse 9 (3 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:706

Gewinnklasse 10 (3 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:314

Gewinnklasse 11 (1 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:188

Gewinnklasse 12 (2 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:49

Teilnehmerländer beim Eurolotto: Wo lässt sich noch Eurojackpot spielen?

Wie der Name schon sagt, handelt es sich beim Eurojackpot um eine europäische Lotterie. Seit der ersten Ziehung im Jahr 2012 ist die Anzahl der Teilnehmer-Länder auf 18 angewachsen.

Das sind alle Länder, die mittlerweile am Eurolotto beteiligt sind:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Ein wichtiger Hinweis zum Eurojackpot: Glücksspiel kann süchtig machen. Wer unter einer Glücksspielsucht leidet, findet unter anderem bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) Hilfe. Die bietet über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 auch eine kostenlose Hotline an. Dort kann montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr anonym angerufen werden.