Anker im Team: Eintracht setzt auf Routinier Götze

Mario Götze weiß nur zu gut, was Eintracht Frankfurt bei der Fortsetzung der Europa-Reise im brisanten Duell mit Ajax Amsterdam erwartet. «Es wird ein schwieriges Spiel, gerade dort mit dieser besonderen Atmosphäre im Stadion. Das ist eine spielerisch starke Truppe und eine spannende Herausforderung», sagte der Weltmeister von 2014 der «Bild»-Zeitung vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Europa League beim niederländischen Rekordmeister am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).

Götze kennt den Gegner aus seiner Zeit bei der PSV Eindhoven. Im Trikot des Ajax-Rivalen erlebte der 32-Jährige von 2020 bis 2022 einige hitzige Duelle in der nach Hollands Fußball-Legende Johan Cruyff benannten Arena, wo es für den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später vor heimischer Kulisse geht.

Eintracht hofft auf Neustart nach jüngsten Niederlagen

Nach den beiden deftigen Bundesliga-Pleiten gegen die deutschen Topclubs Bayern München (0:4) und Bayer Leverkusen (1:4) wollen die Hessen, die auf ihren verletzten Abwehrchef Robin Koch verzichten müssen, zurück in die Erfolgsspur. «Es fühlt sich nie gut an, Spiele zu verlieren. Jetzt gilt es einfach, dass wir eng zusammenstehen. Denn jetzt kommen die Aufgaben, an denen wir uns tatsächlich messen lassen müssen», sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller.

Dabei setzt der 44 Jahre alte Fußball-Lehrer vor allem auf Routinier Götze, der sich derzeit in Topform befindet und das junge Eintracht-Team umsichtig führt. «Du brauchst Anker in der Mannschaft. Und Mario ist ein solcher Anker», lobte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche unlängst den technisch versierten Ballverteiler.

Die Verpflichtung von Götze hat sich für die Hessen längst als Glücksgriff erwiesen. «Wir haben einen Umbruch angestrebt. Dabei ist es wichtig, erfahrene Spieler zu haben, die nicht nur Erfolge gefeiert, sondern auch negative Zeiten im Fußball kennengelernt haben. Daran wächst man als Profi. Und genau das macht Mario so wertvoll. Er hilft einer Mannschaft, in der viele Spieler ihre Karriere noch vor sich haben», beschrieb Krösche die Rolle des erfahrenen Mittelfeldspielers.

Internationaler Vereinstitel fehlt Götze noch

Der fühlt sich am Main pudelwohl. «Meine Familie ist happy. Ich bin happy. Ich kann viel spielen und habe Spaß und Freude am Fußball. Mit dem Bewusstsein, dass die Karriere endlich ist und ich nicht ewig Fußball spielen kann, will ich meine Zeit genießen. Für mich und meine Familie passt hier alles zusammen: Stadt, Stadion und Fans», sagte Götze jüngst beim traditionellen Frühjahrsempfang des Vereins.

Mit der Eintracht würde er in dieser Spielzeit nur zu gern eine ähnlich erfolgreiche Reise in der Europa League hinlegen, wie es die Hessen ohne ihn beim Triumph vor drei Jahren taten. Zwar spielte Götze in seiner langen Karriere mit Borussia Dortmund und Bayern München auch schon in der Champions League, ein internationaler Vereinstitel fehlt ihm aber noch.

Erste Voraussetzung dafür ist ein guter Auftritt in Amsterdam. «Wir müssen von Beginn an hellwach sein. Es sind Nuancen, die über das Weiterkommen entscheiden», mahnte Götze. Angst vor Ajax habe die Eintracht trotz der Schwere der Aufgabe aber nicht: «Wir wissen auch um unsere Qualität. Wir können sie schlagen.»

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hofft gegen Ajax Amsterdam nach zuletzt zwei Pleiten auf eine Steigerung seiner Mannschaft um Routinier Mario Götze. Foto: Arne Dedert/dpa