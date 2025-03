Frankfurt winkt Viertelfinale in der Europa League

Eintracht Frankfurt will die gute Ausgangsposition nutzen und sich für das Viertelfinale in der Europa League qualifizieren. Nach dem 2:1 im Hinspiel genügt dem Fußball-Bundesligisten in der Zweitauflage des Duells mit Ajax Amsterdam am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) vor heimischer Kulisse bereits ein Unentschieden zum Weiterkommen.

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller kann in der Partie gegen den niederländischen Rekordmeister und Tabellenführer wieder auf Abwehrchef Robin Koch bauen. Der 28 Jahre alte Nationalspieler meldete sich nach einem Infekt rechtzeitig fit. Offen ist, ob auch Linksverteidiger Arthur Theate wieder zur Verfügung steht. Der Belgier war zuletzt beim 1:2 gegen den 1. FC Union Berlin wegen muskulärer Probleme kurzfristig ausgefallen.