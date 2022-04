Halbfinale der Europa League 2022: Termine, Übertragung live im TV oder Stream und Liveticker

In der Europa League Saison 2021/22 beginnt bald das Halbfinale. In diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um Termine, Übertragung live im TV und Stream, Spielplan und Teams. Zusätzlich haben wir einen Liveticker für Sie.

Die Europa League Saison 2021/22 startete im August 2021 und neigt sich so langsam dem Ende zu. Mit der aktuellen Saison findet die EL bereits zum 51. Mal statt. Inklusive der Qualifikationsrunden nahmen 58 Teams teil. Nun kämpfen mit Eintracht Frankfurt und dem RB Leipzig noch zwei deutsche Teams um den Titel. Zusätzlich haben sich zwei andere Mannschaften qualifiziert. Das Halbfinale wird vom 28. April 2022 bis zum 4. Mai 2022 stattfinden.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos zum Halbfinale der Europa League 2022. Welche Partien werden stattfinden und wie läuft die Übertragung im TV oder Stream ab? Zusätzlich finden Sie hier den Spielplan, die Teams sowie einen Liveticker.

Übertragung 2021/22: Laufen die EL-Halbfinale-Spiele im Free-TV und Gratis-Stream?

Läuft das Halbfinale der Europa League 2022 im Free-TV? Die Antwort ist: Zum Teil. Sie können jeweils ein Hin- und ein Rückspiel der aktuellen Saison gratis bei RTL verfolgen. Insgesamt hat sich die RTL Group in diesem Jahr die Rechte zur Übertragung der Europa League im TV und Live-Stream gesichert.

Ansonsten können Sie alle Spiele über RTL+ online streamen. Hierfür benötigen Sie jedoch einen Zugang, welcher in der billigsten Version 4,99 Euro pro Monat und als "Premium Duo"-Abo - mit der Möglichkeit von zwei Geräten gleichzeitig zu streamen - 7,99 Euro im Monat kostet. Falls Sie den Sender-eigenen Streaming-Dienst erst einmal testen wollen, haben Sie die Möglichkeit einen kostenlosen Probemonat abzuschließen.

Halbfinale in der Europa League 2021/22: Spielplan und Termine

Vom 28. April bis zum 4. Mai 2022 findet das Halbfinale der Europa League Saison 2021/22 statt. Da noch vier Teams übrig sind und es jeweils Hin- und Rückrunden gibt, werden insgesamt vier Partien gespielt. Die beiden Sieger schaffen es dann ins Finale der EL. Wir haben den Spielplan zur Europa League 2021/22 inklusive Termine für Sie aufbereitet:

28. April 2022 - Halbfinale, Hinspiel

21.00 Uhr: West Ham United - Eintracht Frankfurt, RTL , RTL +

28. April 2022 - Halbfinale, Hinspiel

5. Mai 2022, Halbfinale, Rückspiel

21.00 Uhr: Glasgow Rangers - RB Leipzig , RTL , RTL +

5. Mai 2022, Halbfinale, Rückspiel

21.00 Uhr: Eintracht Frankfurt - West Ham United , RTL +

Diese Teams sind im Halbfinale der Champions League 2021/22: Die Mannschaften

Vier Mannschaften haben es ins Halbfinale der Europa League 2021/22 geschafft - darunter zwei deutsche Teams. Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über die übriggebliebenen Vereine vorbereitet:

West Ham United

Eintracht Frankfurt

RB Leipzig

Glasgow Rangers

Liveticker zum Halbfinale der Europa League 21/22:

Falls Sie nicht die Möglichkeit haben sollten, die EL-Halbfinal-Partien live im TV oder Stream zu verfolgen, ist das kein Problem. Mit unsere Liveticker können Sie dennoch stets auf dem aktuellen Stand bleiben. Denn unser Datencenter liefert Ihnen alle Infos zeitaktuell zum Spiel. Egal ob Tore, gelbe und rote Karten oder Auswechslungen - wir haben alle Infos parat. Zudem finden Sie hier eine Zusammenfassung der gesamten Europa League Saison:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Finale der Europa League Saison 2021/22

Das Europa League Finale 2022 findet am Mittwoch, den 18. Mai 2022 im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla statt. Ursprünglich sollte Budapest in diesem Jahr der Austragungsort sein sollen, aufgrund der Corona-Pandemie verschieben sich jedoch alle Finalspiele um ein Jahr. Ins Stadion der andalusischen Hauptstadt passen 43.833 Zuschauer rein.