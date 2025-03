Im Dauerregen: Rugani bedeckt Platzwunde mit Badekappe

Daniele Rugani löste sein Problem auf unkonventionelle Art und Weise. Als der Italiener von Ajax Amsterdam beim Europa-League-Gastspiel bei Eintracht Frankfurt eine Platzwunde erlitt, ließ sich der 30-Jährige nicht etwa den Kopf verbinden - Rugani kam stattdessen mit einer dunklen Badekappe zurück auf den Platz.

Der Verteidiger war am Donnerstagabend mit seinem Mitspieler Ahmetcan Kaplan zusammengeprallt und musste behandelt werden. Mehr als 15 Minuten spielte Rugani mit der ungewöhnlichen Kopfbedeckung, die immerhin zum permanenten Nieselregen im Frankfurter EM-Stadion passte. In der Halbzeit konnte die medizinische Abteilung von Ajax die Wunde offenbar so behandeln, dass Rugani nach dem Wechsel ohne Badekappe und ohne Verband auf den Rasen zurückkehren konnte.