Vor K.-o.-Phase in Europa: Eintracht nominiert Trio nach

Eintracht Frankfurt hat den Kader für die heiße Phase in der Europa League neu aufgestellt. Der Fußball-Bundesligist nominierte fristgerecht Nathaniel Brown sowie die Winter-Einkäufe Michy Batshuayi und Elye Wahi für die internationalen K.-o.-Spiele nach.

Nicht mehr im Europa-League-Aufgebot der Hessen stehen der zu Manchester City gewechselte Omar Marmoush sowie Stürmer Igor Matanovic und Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe. Gemäß UEFA-Statuten darf die sogenannte Liste A nicht mehr als 25 Spieler umfassen.

Die Frankfurter hatten die Ligaphase des reformierten Wettbewerbes als Tabellenfünfter abgeschlossen und dadurch direkt das Achtelfinale erreicht. Der Gegner wird am 21. Februar ausgelost. Das Finale findet am 21. Mai in Bilbao statt.