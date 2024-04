Neue Achterbahn im Europa-Park bleibt einen Tag vor Eröffnung hängen

Einen Tag bevor die neue Achterbahn "Voltron Nevera" im Europa-Park offiziell eröffnet werden sollte, kam es bei einer Testfahrt zu Komplikationen. Eine Bahn musste mit einem Kran geborgen werden.

Eigentlich sollten am Donnerstag die ersten Besucherinnen und Besucher die neue Achterbahn "Voltron Nevera" im Europa-Park im badischen Rust testfahren, bevor sie am Freitag offiziell eröffnet wird. Doch daraus wurde nichts. Bevor ausgewählte Jahreskarten-Gäste einsteigen durften, fuhr die Bahn noch ohne Insassen. Bei einer Testfahrt scheiterte der Zug allerdings an einer Kurve. Laut einem Park-Sprecher ist er dann auf den Schienen zurückgerollt und mit einem Kran geborgen worden.

Neue Achterbahn "Voltron Nevera": Europa-Park sagt Testfahrt ab

Die Jahreskarten-Gäste, die sich vorab für die Testfahrt angemeldet hatten, konnten die "Voltron Nevera" nach dem Vorfall nicht mehr testen. Diese Aktion sei aus technischen Gründen kurzfristig abgesagt worden, teilte der Sprecher mit. Als kleine Entschädigung durften sie laut den Badischen Neuesten Nachrichten stattdessen die wiederaufgebauten Attraktionen Alpenexpress "Enzian" und "Tiroler Wildwasserbahn" nutzen.

Europa-Park: Neue Achterbahn "Voltron Nevera" wird trotz Vorfall eröffnet

Am Freitag (26. April) soll die neue Achterbahn trotz des Vorfalls wie geplant offiziell eröffnet werden, sagte der Sprecher des Freizeitparks. Die neue Achterbahn "Voltron Nevera" wurde gut zwei Jahre lang gebaut. Nach Angaben des Europa-Parks ist es die 14. Achterbahn der Freizeitanlage mit Fahrgeschäften, Restaurants und Hotels. Sie ist eingebettet in einen neuen Themenbereich, der dem Adrialand Kroatien gewidmet ist.

Die Fahrgäste erwartet gleich zu Beginn der Fahrt ein Weltrekord, wie der Europa-Park auf seiner Webseite schreibt: Ein Katapult, das die Gäste um 105 Grad hoch hinaus befördert – der wohl steilste Achterbahn-"Launch" weltweit. Die "Voltron Nevera" ist fast 1,4 Kilometer lang, hat insgesamt sieben Überschläge und beschleunigt viermal auf bis zu 90 km/h. Über dem Bahnhof der Achterbahn steht ein 28 Meter hoher Turm, der an die Experimente von Nikola Tesla, einem kroatischen Erfinder, erinnern soll. (mit dpa)