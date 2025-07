Wingsuit-Sportler springen aus Zeppelin

Zwei Extremsportler sind in Südbaden aus einem Zeppelin gesprungen und mit sogenannten Wingsuit-Anzügen in Richtung Erde gesegelt. Die Österreicher Marco Fürst (34) und Marco Waltenspiel (40) sprangen in rund 1.000 Metern Höhe über Grund aus der Fahrgast-Kabine des Luftschiffs. Mit dem Flügelanzug, der Tragflächen aus Stoff zwischen den Armen und Beinen hat, segelten die Männer einige hundert Meter durch die Luft, ehe sie rechtzeitig vor dem Boden ihre Fallschirme öffneten.

«Zwischen 180 und 200 km/h sind wir mit dem Wingsuit schnell geworden», sagte Fürst kurz nach dem Flug. «Wir üben solche Flüge das ganze Jahr über - das sind ca. 800 Sprünge jährlich. Aber aus einem Luftschiff sind wir noch nie gesprungen», erklärte der Sportler.

Die Aktion fand im Rahmen der Jubiläumsfeier des Europa-Parks in Rust bei Freiburg statt. Vor 50 Jahren wurde der Freizeitpark gegründet. Bei einer Gala am Abend werden zahlreiche prominente Gäste erwartet.

Gelandet wurde direkt im Freizeitpark neben einer Attraktion. Foto: Valentin Gensch/dpa