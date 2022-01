Neue EU-Initiative hilft jungen Europäern, Berufserfahrung im Ausland zu sammeln

Das EU-Programm Erasmus ermöglicht Schülerinnen und Schülern, Studierenden und Azubis Lernzeiten im Ausland. Eine ähnliches Initiative gibt es nun für den Berufseinstieg.

Es sind Bilder und Geschichten von jungen Menschen wie Nina Ziller, mit denen die Europäische Kommission am liebsten ihre Poster bestücken und Kampagnen bewerben würde. Denn die 25-Jährige aus der Südpfalz darf als echte Europäerin bezeichnet werden. Interrail-Reise durch Europa nach dem Abitur, Erasmus-Aufenthalt in Polen während des Bachelorstudiums, derzeit lebt und lernt sie im Rahmen ihres Masters für eine Weile im spanischen Sevilla. Wie die Deutsche zieht es nach zwei Jahren Corona-Pandemie viele junge Leute wieder in die Welt hinaus.

Die Initiative Alma ist nach Vorbild des des Erasmus-Konzepts entstanden

Bislang fördert die EU unter anderem mithilfe von Erasmus+ mehrwöchige oder mehrmonatige Lernzeiten im Ausland für Schüler, Studierende und Azubis. Nun will die Gemeinschaft die noch vorhandene Lücke schließen und nach dem Vorbild des Erasmus-Konzepts dieses Jahr die Initiative Alma, ein Akronym für „Aim, Learn, Master, Achieve“ („Anvisieren, Lernen, Meistern, Ankommen“), auf den Weg bringen. Damit soll jungen Menschen, die weder Arbeit haben noch aktuell eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren, auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt geholfen werden, indem sie bis zu sechs Monate Berufserfahrung in einem anderen Mitgliedstaat sammeln, etwa durch ein Praktikum.

Das Programm richtet sich an Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, „die individuell oder strukturell bedingt unsere Unterstützung brauchen“, wie es von der Kommission heißt, beispielsweise wegen eines Migrationshintergrunds, einer Behinderung, weil sie langzeitarbeitslos sind oder nur unzureichende berufliche Kompetenzen mitbringen.

Die EU hat das Jahr der Jugend ausgerufen

Die Alma-Initiative startet im Rahmen des Europäischen Jahres der Jugend, das am Donnerstag offiziell begonnen hat. Damit möchte die Brüsseler Behörde die Bedürfnisse junger Menschen in Europa mehr in den Fokus ihrer Arbeit und der Öffentlichkeit rücken. „Das sind wir den Generationen schuldig, die am meisten unter der Pandemie gelitten haben und sich nun ihr Leben zurückholen müssen“, sagte EU-Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas. Tatsächlich hat die Pandemie die Zahl der unter 25-Jährigen ohne Jobperspektive in die Höhe schnellen lassen, insbesondere in Südeuropa. Während die Jugendarbeitslosenquote im November vergangenen Jahres im EU-Schnitt 15,4 Prozent betrug, lag sie in Griechenland bei knapp 40 Prozent und in Spanien bei fast 30 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland waren 6,4 Prozent der 15- bis unter 25-Jährigen ohne Arbeit.

Dass das Jahr im Zeichen der jungen Generation steht, wurde zwar von allen Seiten gelobt, hinsichtlich der Höhe der finanziellen Unterstützung gab es aber auch Kritik. Denn allzu viel Geld ist nicht vorgesehen. Zum Start des Jugendjahres steht mit acht Millionen Euro aus dem EU-Haushalt ein relativ kleiner Betrag zur Verfügung. Es dürfe nicht „bei schönen Events oder Lippenbekenntnissen bleiben“, sagte Petra Kammerevert, bildungs- und jugendpolitische Sprecherin der Europa-SPD, und forderte „echte Verbesserungen für alle jungen Menschen, wie etwa die Abschaffung unbezahlter Praktika und Lehrstellen in die Tat umzusetzen“.

